Романтические платья и юбки-кроше: украинский бренд представил красивую кружевную капсулу

Вещи, сделанные в технике кроше, сейчас в тренде.
Украинский бренд O.TAJE презентовал капсулу под названием Lines & Lightness, которая является дополнением к их коллекции сезона весна-лето 2023.
Бренд расширил коллекцию трикотажа, вискозных платьев и юбок деликатными кружевными изделиями.
Капсула состоит из коротких платьев с длинными рукавами и элегантных длинных платьев, легких топов и юбок-кроше. Они отлично сочетаются с купальниками для пляжных луков и с базовыми вещами для уличных образов.
Читайте также: