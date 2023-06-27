Романтические платья и юбки-кроше: украинский бренд представил красивую кружевную капсулу

Вещи, сделанные в технике кроше, сейчас в тренде.

Украинский бренд O.TAJE презентовал капсулу под названием Lines & Lightness, которая является дополнением к их коллекции сезона весна-лето 2023.

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Бренд расширил коллекцию трикотажа, вискозных платьев и юбок деликатными кружевными изделиями.

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула состоит из коротких платьев с длинными рукавами и элегантных длинных платьев, легких топов и юбок-кроше. Они отлично сочетаются с купальниками для пляжных луков и с базовыми вещами для уличных образов.

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

Капсула бренда O.TAJE

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