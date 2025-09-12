Роскошные платья и эффектные кейпы и накидки: бренд MINT презентовал новую коллекцию на UFW

Реклама

Украинский бренд MINT в рамках Ukrainian Fashion Week презентовал коллекцию SS26 "Шепот Востока" (Whispers of the East).

Коллекция открывает красоту восточных легенд сквозь призму современной женственности. В ней сочетались нежность и сила, спокойствие и соблазн, а тишина превращается в язык, который звучит глубже любых слов.

В линейке представлены платья, напоминающие поток расплавленного золота, кейпы с занавесами-символами тайн, легкие блузы и накидки, прозрачные, словно дыхание ветра.

Реклама

Цветовая палитра воспроизводит образы ночи и рассвета: насыщенный черный, глубокий темно-синий, страстный красный и нежный мятный, освежающий, как дыхание прохлады среди горячих песков.

Декор и ткани играют ключевую роль: золотистая вышивка, массивные украшения и многослойность создают гармонию силы и изящества. Натуральный шелк, сатин, шифон и органза добавляют подвижности и световой игры, словно каждый образ рассказывает собственную историю.

Эта коллекция создана для женщины, которая не нуждается в демонстративности - ее уверенность и красота ощущаются без слов.