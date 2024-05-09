Рубашки-кейпы, маскулинные костюмы и минималистичные платья: новая коллекция украинского бренда

Украинский бренд одежды и аксессуаров COOSH выпустил новую коллекцию премиум-линейки Select.

Внимание в ней акцентировано на маскулинных костюмах с деконструированными деталями, которые стали визитной карточкой бренда.

Коллекция состоит из рубашек-кейпов и платьев с низкой трендовой посадкой, созданных из натурального коттона и премиум букле.

Первые можно стилизовать разными способами: как обычную рубашку, рубашку с завязанными на спине рукавами и как кейп.

Отличным вариантом аутфита для прогулки солнечным майским днем будет юбка из тенсела в сочетании с изящным топом с чокером.

В дроп также вошли привычные жакеты и жилеты, которые можно комбинировать с джинсами, бермудами или юбками.

Бестселлеры прошлых коллекций – костюмы с жакетами без лацканов и резинкой на талии, а также жакеты Nola со складками на рукавах – представлены в новых монохромных цветах.

Особый акцент в коллекции сделан на концепции минимализма. Благодаря базовым оттенкам все вещи хорошо комбинируются между собой и предыдущими дропами.

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