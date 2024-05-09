Рубашки-кейпы, маскулинные костюмы и минималистичные платья: новая коллекция украинского бренда

Коллекция вдохновлена скандинавской эстетикой.
Украинский бренд одежды и аксессуаров COOSH выпустил новую коллекцию премиум-линейки Select.
Внимание в ней акцентировано на маскулинных костюмах с деконструированными деталями, которые стали визитной карточкой бренда.
Коллекция состоит из рубашек-кейпов и платьев с низкой трендовой посадкой, созданных из натурального коттона и премиум букле.
Первые можно стилизовать разными способами: как обычную рубашку, рубашку с завязанными на спине рукавами и как кейп.
Отличным вариантом аутфита для прогулки солнечным майским днем будет юбка из тенсела в сочетании с изящным топом с чокером.
В дроп также вошли привычные жакеты и жилеты, которые можно комбинировать с джинсами, бермудами или юбками.
Бестселлеры прошлых коллекций – костюмы с жакетами без лацканов и резинкой на талии, а также жакеты Nola со складками на рукавах – представлены в новых монохромных цветах.
Особый акцент в коллекции сделан на концепции минимализма. Благодаря базовым оттенкам все вещи хорошо комбинируются между собой и предыдущими дропами.
Читайте также: