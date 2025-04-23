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- Школа стиля
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Рукав "баранья нога": что это за деталь одежды и почему так забавно называется
Эти рукава с характерным пышным плечом и зауженным манжетом имеют увлекательную историю и неоднократно появлялся в моде на протяжении столетий.
Эти удивительные и забавные рукава, которые называют рукавами «баранья нога» стали частью моды очень давно. Иногда также можно услышать, что их называют рукава «жиго», что на самом деле дословно с французского так и переводится «баранья нога». Свое название получили из-за внешнего вида — они напоминают заднюю ногу барашка — сверху очень широкие и сужаются к низу.
Считается, что такие рукава появились в моде в 1820-х годах и стали популярным примерно между 1825 и 1833 годами. Этот стиль находился под влиянием романтической эпохи, которая делала акцент на идеализированной красоте и эмоциях.
Однако некие вариации этого стиля можно увидеть и ранее, например, на портретах королевы Великобритании Елизаветы I и других богатых личностей Европы, то есть свое начало эта мода берет в 16 веке. Носили тогда такой стиль одежды оба пола — женщины и мужчины. У тех и других рукава были украшены вышивкой и камнями.
Когда уже королева Виктория взошла на престол в 1837 году, пышные рукава полностью исчезли в пользу более сдержанного стиля. Тенденция вернулась в 1890-х годах. Рукава стали очень большими и для того чтобы они держали нужную форму, под ними делами специальные подкладки или держатели из китовых усов.
Также то, что в подобной одежде использовалось много дорогой ткани было неким хвастовством, поскольку люди таким образом наглядно показывали, что у них много денег и они идут в ногу со временем, следуют трендам.
Дамы же во время, когда были в моде корсеты, такими рукавами акцентировали внимание на своей талии, ведь когда плечи были очень широкими, а юбка пышной, то затянутая талия казалась особенно утонченной.
Конечно же, как и многие подобные модные вещи, рукава «баранья нога» высмеивались в карикатурах.
Этот стиль часто можно было увидеть как в повседневной одежде, так и в вечерних платьях, но к 1893 году рукав начал «сдуваться», и к 1897 году стиль пошел на убыль.
Но несмотря на то, что массового помешательства на этом стиле рукава больше нет, он продолжает появляться и в современной моде. Сегодня рукава «баранья нога» можно часто увидеть на подиумах у разных брендов и на звездах. Так что такие рукава — яркие представители циклической моды.