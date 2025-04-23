Рукав "баранья нога": что это за деталь одежды и почему так забавно называется

Алина Байкова в платье с рукавами "баранья нога" / © Associated Press

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Эти удивительные и забавные рукава, которые называют рукавами «баранья нога» стали частью моды очень давно. Иногда также можно услышать, что их называют рукава «жиго», что на самом деле дословно с французского так и переводится «баранья нога». Свое название получили из-за внешнего вида — они напоминают заднюю ногу барашка — сверху очень широкие и сужаются к низу.

Платье, Америка, между 1832-1835 годами / © Getty Images

Считается, что такие рукава появились в моде в 1820-х годах и стали популярным примерно между 1825 и 1833 годами. Этот стиль находился под влиянием романтической эпохи, которая делала акцент на идеализированной красоте и эмоциях.

Однако некие вариации этого стиля можно увидеть и ранее, например, на портретах королевы Великобритании Елизаветы I и других богатых личностей Европы, то есть свое начало эта мода берет в 16 веке. Носили тогда такой стиль одежды оба пола — женщины и мужчины. У тех и других рукава были украшены вышивкой и камнями.

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Королева Елизавета I / © Getty Images

Когда уже королева Виктория взошла на престол в 1837 году, пышные рукава полностью исчезли в пользу более сдержанного стиля. Тенденция вернулась в 1890-х годах. Рукава стали очень большими и для того чтобы они держали нужную форму, под ними делами специальные подкладки или держатели из китовых усов.

Также то, что в подобной одежде использовалось много дорогой ткани было неким хвастовством, поскольку люди таким образом наглядно показывали, что у них много денег и они идут в ногу со временем, следуют трендам.

Миссис Элизабет Кэмерон, между 1890 и 1910 годами / © Getty Images

Дамы же во время, когда были в моде корсеты, такими рукавами акцентировали внимание на своей талии, ведь когда плечи были очень широкими, а юбка пышной, то затянутая талия казалась особенно утонченной.

Конечно же, как и многие подобные модные вещи, рукава «баранья нога» высмеивались в карикатурах.

Карикатура на женскую моду. Девушка с тонкой талией носит огромную шляпу и рукава «баранья нога» / © Getty Images

Этот стиль часто можно было увидеть как в повседневной одежде, так и в вечерних платьях, но к 1893 году рукав начал «сдуваться», и к 1897 году стиль пошел на убыль.

Женское платье, около 1897 года / © Getty Images

Но несмотря на то, что массового помешательства на этом стиле рукава больше нет, он продолжает появляться и в современной моде. Сегодня рукава «баранья нога» можно часто увидеть на подиумах у разных брендов и на звездах. Так что такие рукава — яркие представители циклической моды.

Немецкая топ-модель Надя Ауэрманн на подиуме во время показа Chanel / © Associated Press

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Алина Байкова / © Getty Images