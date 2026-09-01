Рваные джинсы снова в моде: зумеры в шоке, а миллениалы достают свою любимую пару / © Credits

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У моды удивительная память, она с легкостью возвращает тренды, которые еще вчера казались безнадежно устаревшими. На этот раз пришла очередь рваных джинсов. На показе Dior Cruise 2027 Джонатан Андерсон продемонстрировал на подиуме джинсы с потертостями и дырками, сочетая их с безупречными жакетами, объёмными рубашками и фланелью. Подобный трюк появился и в коллекциях Coach, Brandon Maxwell, Area и Acne Studios, об этом рассказало издание PureWow.

Джинсы с дырками долгое время оставались в моде

У каждого поколения есть своя культовая модель джинсов. У поколения бумеров это были джинсы-клёш, у поколения X — джинсы из кислотного денима, поколение зумеров полюбило ультраширокие силуэты, а вот миллениалам достались джинсы с дырками.

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Пик их популярности пришелся на 2010-е годы. Тогда практически любая модель могла быть специально потертой, на коленях и бедрах появлялись дырки, края оставались необработанными, а эффект «я только что с рок-концерта» считался максимально модным.

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Такие джинсы носили Кейт Мосс и сестры Олсен, а в повседневных образах их сочетали с косухами, джинсовыми рубашками, топами с баской и легендарными бесконечными шарфами.

Однако затем интернет вынес свой приговор: «модный кринж». Характерные для зумеров дырки на коленях вдруг стали не стильным акцентом, а своеобразным маркером возраста. Рваные джинсы стали ассоциироваться с гардеробом, который давно не обновляли.

Время перемен

Возвращение состоялось, однако не совсем в том виде, к которому привыкли миллениалы. Дизайнеры отказываются от чрезмерно рваных скинни и делают ставку на прямые модели, бойфренды и широкие джинсы.

Дырки тоже стали более сдержанными: меньше демонстративных «разрывов», больше естественных потертостей, словно джинсы действительно носили годами. И это делает этот тренд гораздо более уместным для современного гардероба.

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Главный урок заключается в том, что «кринж», «странное» или «устаревшее» — понятия временные. То, что вчера хотелось спрятать как можно дальше в шкаф или выбросить на мусор, завтра может оказаться в новой коллекции. Так уже было с балетками, желейными босоножками и капри. Поэтому, если у вас до сих пор лежит та самая пара любимых рваных джинсов, не спешите её выбрасывать. Рваный деним официально получил второй шанс.

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