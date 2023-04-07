Рюши, декоративные цветы и вырезы в весенней коллекции украинского бренда

Украинский бренд Marsego представил первую часть своей весенней коллекции. В нее вошли вещи с трендовыми акцентами, которые еще не один сезон будут актуальны: вырезы на платьях и топах, а также декоративные цветы и рюши.

Линейка состоит из джинсовых курток и бомберов, которые можно сочетать с укороченными топами, платьями или рубашками, украшенными цветами.

Для вечерних прогулок по городу подойдет трикотажный костюм с широкими брюками и кардиганом. А для свиданий или каких-нибудь мероприятий отличным выбором будут элегантные жакеты, рубашки, юбки и классические брюки.

В коллекции также представлены шатны-карго и кепки с логотипом бренда в разных цветах.

Цветовая гамма линейки: голубой, розовый, нежно-зеленый, серебристый и белый.

Специально для этой коллекции в коллаборации с благотворительным фондом Guzema Foundation создали текстильные броши-пионы. Их можно носить как чокер на шее или как пояс на джинсах или брюках. Все средства, вырученные из продажи брошей, пойдут на благотворительность.

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