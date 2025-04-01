С благородной миссией: украинский бренд презентовал коллекцию шелковых платков с изображением редких птиц

Коллекция платков, посвященная редким птицам

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Украинский бренд шелковых изделий Obiimy представил новую коллекцию «Поющая душа» , созданную в коллаборации с художницей Анной Кловак. Коллекция посвящена редким птицам, занесенным в Красную книгу Украины.

Это совместный проект бренда с украинским обществом охраны птиц. Часть прибыли от продаж каждого платка перечислят на программу «Охрана редких видов» общественной организации «Украинское общество охраны птиц» . Средства, в частности, будут направлены на изготовление и установку гнездовий для исчезающей птички сыворакша на севере Украины.

Сиворакша

Сиворакша — один из самых красивых видов перелетных птиц, каждый год возвращается в Украину на гнездование. Из-за вырубки дуплистых деревьев и использования пестицидов численность сыворотки стремительно уменьшается. Вид имеет охранный статус и занесен в Красную книгу Украины как исчезающий. Украинская популяция дуплогниздных сыворакш сосредоточена на территории Северного Полесья, в частности Ровенщины. Чтобы сохранить птицу, необходимо создавать условия для удачного гнездования, устанавливая искусственные гнездовья, компенсирующие потерю естественных мест гнездования.

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Кроме сыворакши, на платках изображены также вертлявая камышовка, черноголовая овсянка, зуек и желтоголовый королек.

«Вместе с художницей Анной Кловак мы создали художественные работы с изображением редких птиц, которые легли в основу платков. Хотим, чтобы наша коллекция «Пение душа» стала своеобразным манифестом любви к природе и пернатым в частности. Призываем всех неравнодушных поддержать проект, выбрать один из наших платков и присоединиться к программе "Охрана редких видов птиц", - сказала основательница бренда Светлана Снежко.

Идея создания коллекции у Светланы Снежко появилась в далекой Кении, когда среди экзотических пейзажей она встретила наших украинских аистов. В тот момент она поняла, что наши птицы одолевают тысячи километров, чтобы снова вернуться домой, а вместе с ними возвращается наша ответственность за сохранение всего живого на планете.

«Для нас это не просто коллекция и мода, это напоминание о необходимости нашей заботы об окружающей среде. Цветы, уже входящие в Красную книгу: горицвет, язычник седой, хрупкая любка двулистая — они еще есть, они еще живут. Но замечаем ли мы их? Птицы, которые поют утром — есть ли у них шанс на выживание? Эта коллекция создана, чтобы напомнить: красота вокруг нас — не вечна, и мы должны беречь ее уже сейчас», — добавила основательница бренда.

Пернати, как и люди, погибают в результате боевых действий, покидают свои гнезда и мигрируют, теряют потомство. Им негде укрыться от обстрелов. Вот несколько основных угроз для птиц в условиях боевых действий. Это гибель от прямого поражения осколками или оружием, от воздействия взрывной волны, пожарами, в результате которых разрушаются гнезда с кладками яиц и птенцами.

Каждый элемент коллекции – это призыв смотреть шире и видеть больше. Увлекаться полетом птицы и ее песней и в то же время беречь и поддерживать.

К слову, в Украине более 90 видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины. Большинство из них — на грани исчезновения или численность их популяций стремительно сокращается из-за потери сред обитания, военных действий. Среди причин также использование пестицидов, загрязнение окружающей среды, недостаток влаги и значительное ухудшение климата. По мнению международных экспертов, более тысячи видов пернатых исчезнут в следующем столетии.