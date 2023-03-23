С благотворительной целью: украинский бренд выпустил футболки с изображением военного с собачкой

Благотворительная коллекция называется "Твое худи — их дом".
Украинский бренд Morning Star вместе с зоозащитным движением UAnimals презентовал коллекцию лимитированных футболок и худи с изображением храброго воина ВСУ и щенка, которого он защищает.
Капсула получила название "Твое худи — их дом". Тридцать процентов стоимости каждой вещи будет передано на благотворительность.
Создатели коллаборации намерены собрать 500 тысяч гривен, которые UAnimals использует на строительство дома для бездомных животных в прифронтовой зоне.
К слову, по информации зоозащитников с началом полномасштабной войны, количество животных в приютах в прифронтовых областях увеличилось на 60%, а у самой линии фронта их стало вдвое больше.
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