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С голубо-желтыми цветами: бренд создал патриотические рубашки, чтобы помочь украинцам

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С голубо-желтыми цветами: бренд создал патриотические рубашки, чтобы помочь украинцам

Рубашки от Марианны Сенчиной / Фото: instagram.com/milasya

Дизайнер Марианна Сенчина решила помочь соотечественникам, пострадавшим от войны.

Белые рубашки с короткими рукавами украшены большими цветами, выполненными в желтом и голубом цвете. Прибыль от продаж этих вещей будет переведена в благотворительный фонд Маши Ефросининой — MASHA Foundation. В коллекции представлены мужская и женская модель.

"В эти непростые для нашей страны и для всех нас времена, когда многие семьи были вынуждены покинуть свои дома или жить в условиях недостатка необходимого, мы запускаем благотворительную акцию. Вся прибыль от продажи этой капсулы будет передана в благотворительный фонд MASHA Foundation, занимающийся предоставлением гуманитарной помощи женщинам, детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями всех возрастов", — говорится в заявлении бренда.

Напомним, всего за несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине в платье от Марианны Сенчиной на сцене музыкальной премии BRIT Awards появилась певица Адель.

© Getty Images
Фото: Getty Images

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