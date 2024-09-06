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С изысканной вышивкой: украинский бренд представил свадебную коллекцию и воссоздал давний обряд

С изысканной вышивкой: украинский бренд представил свадебную коллекцию и воссоздал давний обряд

Коллекция пронизана любовью, которая проходит сквозь поколение и является уважением многовековым украинским свадебным традициям.

Украинский бренд Gaptuvalnya в рамках Ukrainian Fashion Week представил свою свадебную коллекцию "Віно". В ней сочетаются культурное наследие Украины с изысканным современным дизайном.

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В коллекцию вошли пять свадебных платьев разной длины и брючный костюм, украшенный изысканной белой вышивкой на белом полотне.

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На создание линейки бренд вдохновила гугля – традиционная верхняя одежда невест, которая придает образам особое символическое значение.

Кроме того, бренд воспроизвел один из свадебных обрядов.

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На ивенте были представлены уникальные аутентичные экспонаты, которые являлись частью свадебного обряда наших предков.

Еще бренд продемонстрировал традиционный украинский свадебный наряд из частной коллекции Богдана Петричука. Он состоял из сорочк, плахты и всевозможных украшений.

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Гости мероприятия также имели возможность увидеть украшения из частной коллекции основательницы бренда Наталии Гергелюк, в том числе кораллы из венецианских бус, давние баламуты и силянки.

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