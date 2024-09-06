С изысканной вышивкой: украинский бренд представил свадебную коллекцию и воссоздал давний обряд

Коллекция пронизана любовью, которая проходит сквозь поколение и является уважением многовековым украинским свадебным традициям.

Украинский бренд Gaptuvalnya в рамках Ukrainian Fashion Week представил свою свадебную коллекцию "Віно". В ней сочетаются культурное наследие Украины с изысканным современным дизайном.

В коллекцию вошли пять свадебных платьев разной длины и брючный костюм, украшенный изысканной белой вышивкой на белом полотне.

На создание линейки бренд вдохновила гугля – традиционная верхняя одежда невест, которая придает образам особое символическое значение.

Кроме того, бренд воспроизвел один из свадебных обрядов.

На ивенте были представлены уникальные аутентичные экспонаты, которые являлись частью свадебного обряда наших предков.

Еще бренд продемонстрировал традиционный украинский свадебный наряд из частной коллекции Богдана Петричука. Он состоял из сорочк, плахты и всевозможных украшений.

Гости мероприятия также имели возможность увидеть украшения из частной коллекции основательницы бренда Наталии Гергелюк, в том числе кораллы из венецианских бус, давние баламуты и силянки.

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