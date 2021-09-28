С накладными ушами животных: как прошел показ новой коллекции Burberry

Риккардо Тиши придумал для моделей очень оригинальные образы.

Пока звезды и модницы разрывались между показами новых коллекций во время Недели моды в Милане, креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши представил свою новую коллекцию весна-лето 2022, которая получила названием Animal Instinct. Показ проходил не в рамках Недели моды и даже не был заявлен в списках участников.

Во время показа, которых проходил в онлайн-формате, модели вышли на подиумы практически без макияжа, но с интересным элементом образа - огромными накладными ушами животных. Прически были уложены таким образом, чтобы уши выглядели максимально натурально и не бросались в глаза.

Показ Burberry весна-лето 2022 / Getty Images

Но такое необычное решение с ушами Риккардо Тиши принял из сентиментальных побуждений. Дело в том, что в августе этого года у дизайнера умерла мама и он посвятил эту коллекцию ей.

"Мы рождены от животных. У нас есть животный инстинкт, который особо проявляется, когда мы чувствуем счастье, депрессию, грусть или огорчение", - сказал Тиши.

Показ Burberry весна-лето 2022 / Getty Images

Также сам дизайнер на прошлой неделе появился на обложке журнала DSection с оленем на руках и такими же накладными ушами.

Что касается самого показа, то в нем приняли участие такие звезды подиума, как Ирина Шейк и Кэндис Свэйнпоул. В новой коллекции модный бренд представил несколько обновленных моделей сумок, новые тренчи и максимально природные цвета. Также на многих моделях были абстрактные и геометрические принты, бахрома и плетения. Также Burberry представили несколько вариантов шляп.

Показ Burberry весна-лето 2022 / Getty Images

Показ Burberry весна-лето 2022 / Getty Images

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