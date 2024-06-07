Самое хрупкое платье: история наряда из ракушек, которое создал легендарный Александр Маккуин

Во время создания этого наряда он бросал вызов нормативным представлениям о красоте и ожиданиям от нее.

Британский дизайнер Александр Маккуин был одним из самых необычных и депрессивных представителей модной индустрии, возможно за всю ее историю, а каждое его шоу всегда становилось сенсацией и поводом для обсуждений. Маккуин не боялся экспериментов и не боялся показывать что чувствовал, ведь мода была его способом представить не только свое творчество, но и свои мысли миру. Он всегда заявлял, что хочет, чтобы его шоу вызывали сильную реакцию публики.

Одной из самых знаменитых работ модельера стал показ коллекции весна-лето прет-а-порте 2001, который получил название Вос (Voss). Это название было выбрано в честь небольшого норвежского города, известного своей красивой дикой природой. Природа очень четко отражалась в коллекции: в натуральных материалах, таких как страусиные перья, и в головных уборах, состоящих из таксидермических ястребов, также на многих изделиях прослеживалась вышивка в виде птиц и цветы. Но самым необычным был наряд, сделанный из раковин моллюсков-бритв.

Это было длинное платье без рукавов, но с высокой горловиной, которое на подиуме демонстрировала модель Эрин О'Коннор. Она не закрывала показ и не открывала – Эрин вышла она на подиум 33-й и очень эффектно – свет немного потух и в зале появляется она в длинном наряде и головном уборе, напоминающем бинты. И постепенно, не обращая внимания на публику, модель начинает уничтожать платье, а сделать ей это сказал сам Александр.

Показ Alexander Mcqueen, 2000 год, коллекция весна-лето 2001 / Фото: Getty Images

"Итак, ты в сумасшедшем доме... Мне нужно, чтобы ты сошла с ума, умерла, а затем вернулась к жизни", – сказал он ей.

Услышав указания модельера она ломала раковины просто на платье, показывая, что ни мода, ни красота не вечны. В тот вечер она ушла с подиума с окровавленными от порезов ладонями и репутацией одной из лучших британские моделей.

"Наверное, это самое захватывающее, что я когда-либо делала в своей карьере. Для меня это определяет, почему я люблю свою работу", – сказала как-то О'Коннор Нику Найту во время интервью SHOWstudio.

Идея создать такое платье пришла дизайнеру совершенно случайно – он просто увидел ракушки на пляже во время прогулки.

"Мы с моим другом Джорджем гуляли по пляжу в Норфолке и увидели тысячи ракушек [моллюсков-бритв]. Они были настолько красивы, что я подумал, что надо что-то с ними сделать. Итак, мы решили сделать из них [платье]... На пляже ракушки изжили себя, поэтому мы нашли им другое применение – на платье. Затем вышла Эрин и уничтожила платье, так что их полезность снова закончилась. Что-то вроде моды, правда", – прокомментировал свое творение дизайнер.

Платье Alexander Mcqueen, коллекция весна-лето 2001 / Фото: Getty Images

Для платья в каждой раковине была сдела небольшая дырка с помощью которой оно пришилось на основу из ткани. Также каждая ракушка очищена и покрыты лаком вручную.

Так что же это было? – спросите вы. Зачем Маккуин уничтожил свой наряд. Этот фатальный выход полностью соответствовал теме показа, ведь помимо природы в нем была еще и психическая больница и адаптация работ Джоэла-Питера Уиткина, в частности его фотографии "Санаторий" (Sanitarium). Модели на подиуме изображали по указанию дизайнера душевнобольных, их головы были перемотаны бинтами. Чтобы подогреть напряженность и интерес публики, дизайнер заставил гостей ожидать начала шоу целый час и в это время они сидели и смотрели на огромное зеркало, которое было перед ними. Но когда свет зажегся за зеркалом оказался подиум в виде комнаты с мягкими стенами, в которую помещают больных в психических больницах.

Платье Alexander Mcqueen, коллекция весна-лето 2001 / Фото: Getty Images

Можно предположить, что тема психического здоровья была выбрана Маккуином, поскольку он и сам имел проблемы. Известно, что дизайнер страдал от депрессий, а также был недоволен собой. Согласно изданию GATA, приблизительно в период, когда он работал над этой коллекцией, был глубоко несчастен, а также только что перенес процедуру липосакции, по-видимому, в поисках той помощи, которой, ему не хватало. Кэтрин Брикхилл, друг и бывший помощник Маккуина по дизайну, рассказала о том, как он становился все более несчастным по мере того, как многого он достиг в это время. Однако этот период жизни стал катализатором большей части его работы, в которой прослеживаются теми саморефлексии, мучений, страданий и, прежде всего, приливов и отливов красоты.

Александр Маккуин совершил самоубийство. В 2010 году он повесился в своем доме на Грин-стрит в Лондоне. Причиной стала депрессия и неспособность смириться со смертью матери. Его платье из ракушек сейчас является музейным экспонатом и хранится в Нью-Йорке в Метрополитен музее.

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