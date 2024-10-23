Самые модные цветовые сочетания осени 2024 года: советы от Андре Тана

Этой осенью, бордовый цвет на пике популярности, поэтому дизайнер показал несколько красивых сочетаний его с другими оттенками, которые сделают ваши образы несравненными.
Бордовый с серым
Это всегда меткое решение. В любых пропорциях и фактурах эти цвета будут иметь стильный и элегантный вид.
Бордовый с коричневым
Это два самых горячих оттенка осени. Они создают невероятно красивое и дорогое сочетание, которое сразу привлекает внимание всех.
Бордовый с изумрудным или хаки
Очень роскошное сочетание, которое особенно красиво будет выглядеть в сложных фактурных тканях.
Бордовый с голубым
Особенно стильное сочетание этого оттенка с денимом, например, бордового жакета и пары джинсов.
Бордовый с бежевым
Это сочетание – элегантность и теплый уют.
Бордовый и леопардовый принт
Это сочетание будет выглядеть очень секси.
Бордовый с ахроматическими цветами
Он выглядит невероятно ярко с белым или молочным. Черный будет более сдержанным, но все равно очень стильным.
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