Самые модные цветовые сочетания осени 2024 года: советы от Андре Тана

Этой осенью, бордовый цвет на пике популярности, поэтому дизайнер показал несколько красивых сочетаний его с другими оттенками, которые сделают ваши образы несравненными.

Бордовый с серым

Это всегда меткое решение. В любых пропорциях и фактурах эти цвета будут иметь стильный и элегантный вид.

Бордовый с коричневым

Это два самых горячих оттенка осени. Они создают невероятно красивое и дорогое сочетание, которое сразу привлекает внимание всех.

Бордовый с изумрудным или хаки

Очень роскошное сочетание, которое особенно красиво будет выглядеть в сложных фактурных тканях.

Бордовый с голубым

Особенно стильное сочетание этого оттенка с денимом, например, бордового жакета и пары джинсов.

Бордовый с бежевым

Это сочетание – элегантность и теплый уют.

Бордовый и леопардовый принт

Это сочетание будет выглядеть очень секси.

Бордовый с ахроматическими цветами

Он выглядит невероятно ярко с белым или молочным. Черный будет более сдержанным, но все равно очень стильным.

Читайте также: