Самые модные джинсы на лето: Андре Тан назвал три пары, которые должны быть в вашем гардеробе

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Чтобы создавать новые стильные луки, эти модели обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Джинсы «подкова»

Эти джинсы — новый тренд. Они идеально подойдут для тех, кто хочет сделать акцент на талии и бедрах. Сочетать их можно как с кедами так и с босоножками на каблуке. Носить такие джинсы можно как на прогулку, так и вечеринку. Что касается комбинации таких джинсов, то с ними хорошо будут сочетаться блузы с открытыми плечами и топы.

Джинсы с флористическими вышивками

Эти джинсы точно для тех, кто хочет выделяться из толпы, потому что вышивка на джинсах это не только тренд, но и способ выразиться через одежду. Они делают образ ярче и даже повседневный стиль разбавляют и делает его очень изысканным. Сочетать эти джинсы можно с футболками, топами и вышиванками.

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Джинсы-клеш

Они не просто вернулись, а стали настоящим мастхевом этого сезона. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет сочетать комфорт и элегантность. Они удлиняют ноги, прекрасно подходят к любой обуви.