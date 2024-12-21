"Олд мани", "жена мафиози" и "уставшая англичанка": эстетики, которые разрывали TikTok 2024-го

После массового помешательства на стиле фильмов "Барби" и "Русалочка", которые вышли на экраны в 2023 году, мир массово заговорил о таком понятии, как core, что в переводе означает "ядро".

Случилось это благодаря TikTok, где молодые блогеры публиковали свои видео с сооттетстующими хєштегами и суффиксами в названиях. Это понятие подразумевает под собой какую-то эстетику популярную в конкретный промежуток времени. Часто core напрямую связаны с поп-культурой и завязаны на раскрученных фильмах, сериалах или музыке. Также они завязаны на обстановку в обществе, модные тенденции и на вкусы поколения.

Но после массового бума на core в прошлом году, 2024-й радовал не меньше, ведь соцсети просто разрывались от разных эстетик. Ниже мы выделили самые популярные, которые можно было увидеть на подиумах, модных показах, светских мероприятиях, звездах и стритстайлерах.

Old Money - тихая роскошь или старые деньги

Вероятно, это один из самых известных стилей года, ведь о нем говорили все и везде. Он подразумевает под собой скромную роскошь, то есть отказ от гламура в пользу лаконичных, но при этом изысканных вещей, которые сочетают в себе комфорт, сдержанность и элегантность.

В эту эстетику можно отнести белые и кремовые цвета, натуральные ткани, классические пальто, жакеты, рубашки-поло, лоферы.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Mob Wife - жена мафиози

Это полная противоположность описанному выше, ведь эта эстетика подразумевает под собой наоборот привлечения внимание, эффективность и сексуальность. Mob Wife был навеян сериалом двухтысячных "Клан Сопрано". Благодаря этому кору в моду вошли винтажные огромные шубы, вернулся анималистический принт, особенно леопардовый, пышные прически, красные губы и массивные золотые украшения.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Tennis core - теннисный стиль

После того как Зендея начала свой промо-тур к фильму "Соперники", TikTok стал просто разрываться от теннисной эстетики. он стал новым символом спортивной роскоши, но включал белые мини-юбки со складками, поло, жилеты, белые кроссовки и высокие белые носки, а также различные спортивные аксессуары: козырьки, напульсники и кепки.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Office core - офисный стиль или корпоративный шик

Эстетика этого стиля подразумевает то, что вы откажытесь от своих обычных джинсов и футболок в пользу брючных костюмов, юбок-карандашей, рубашек и туфель Мэри Джейн. Также этот стиль просто обязывает иметь в гардеробе оверсайз блейзер в маскулинном стиле.

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Coquette core - кокетливая эстетика

Наряды в этом стиле должны выглядеть нежно, мило и по-девичьи. Одежда в этой эстетике выглядит романтично и немного наивно. Если проводить параллели, то Coquette core напоминает современной видение стиля Марии-Антуанетты. Главными атрибутом стиля стали банты, мини-юбки, пудровые цвета, отсылки к балету.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Cowboy core - эстетика Дикого Запада

На популярность этого стиля повлияла Бейонсе и ее альбом Cowboy Carter. Звезда начала активно продвигать свое новое детище, снимать в образах ковбоя. Постепенно эстетика очаровала мир и все больше девушек начали включать в свои образы: кожу, бахрому, коричневые цвета, коровий принт, ковбойские сапоги и шляпы.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Frazzled English woman - эстетика уставшей английской женщины

Стиль измотанной или уставшей англичанки, который циркулируется в TikTok вдохновляем нулевыми и образами таких актрис, как Кейт Уинслет в фильме "Отпуск по обмену", Киры Найтли, когда ее фотографировали папарацци или Рене Зеллвегер в фильме "Бриджит Джонс". Эта эстетика заключается в многослойности с особым акцентом на трикотаже. Чтобы создать такой образ вам понадобится оверсайз пальто, длинный шарф, свитер, джинсы-клеш и сапоги. Придумал этот термин австралийский модный журнал Russh и ввел в обиход в сентябре.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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