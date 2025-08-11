ТСН в социальных сетях

Самые распространенные ошибки в выборе обуви, которые портят образ: Андре Тан рассказал чего следует избегать

Идеальный лук — это не только одежда, но и правильно подобранная обувь.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан назвал три типичные ошибки, которых лучше избегать, если хочешь выглядеть гармонично и стильно.

Слишком большие кроссовки с легкими платьями

Да, объемные кроссовки в тренде, но не везде и не всегда. Когда силуэт платья воздушный, а кроссовки «тяжелые» — баланс линий и фактур нарушается. Выбирай более изящные модели: мюли, сандалии или балетки.

Слишком яркая обувь с насыщенной одеждой

Одежда и обувь не должны «соревноваться» за внимание, потому что в таком случае страдает целостность образа. Лучше использовать правило одного акцента: или яркая одежда или яркая обувь. Такой образ всегда будет выглядеть очень изысканно, но не хаотично.

Неправильно подобранный размер

Слишком тесная или большая обувь не только плохо выглядит, но и портит вашу походку и настроение. Сейчас мы живем в то время, когда нужно выбирать только комфорт.

