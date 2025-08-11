- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
Самые распространенные ошибки в выборе обуви, которые портят образ: Андре Тан рассказал чего следует избегать
Идеальный лук — это не только одежда, но и правильно подобранная обувь.
Дизайнер Андре Тан назвал три типичные ошибки, которых лучше избегать, если хочешь выглядеть гармонично и стильно.
Слишком большие кроссовки с легкими платьями
Да, объемные кроссовки в тренде, но не везде и не всегда. Когда силуэт платья воздушный, а кроссовки «тяжелые» — баланс линий и фактур нарушается. Выбирай более изящные модели: мюли, сандалии или балетки.
Слишком яркая обувь с насыщенной одеждой
Одежда и обувь не должны «соревноваться» за внимание, потому что в таком случае страдает целостность образа. Лучше использовать правило одного акцента: или яркая одежда или яркая обувь. Такой образ всегда будет выглядеть очень изысканно, но не хаотично.
Неправильно подобранный размер
Слишком тесная или большая обувь не только плохо выглядит, но и портит вашу походку и настроение. Сейчас мы живем в то время, когда нужно выбирать только комфорт.