Самые востребованные вещи сезона: что чаще всего сметали с полок магазинов

Некоторые вещи из этого списка довольно безумны, но есть и те, которые останутся с нами еще надолго.

Несмотря на то, что различные дизайнеры и масс-маркет предлагают огромный ассортимент вещей разных стилей и фасонов, среди самых востребованных в основном все равно остаются базовые вещи. Именно поэтому Lyst Index составил список самых популярных брендов и товаров этого квартала.

Некоторые из вещей довольно бюджетные, но есть и те, которые завоевали любовь потребителей благодаря TikTok и их покупали несмотря на высокую цену.

1. Uniqlo - Round Mini Shoulder Bag

Простая, удобная и дешевая сумка-бананка - незаменимая вещь в жизни. Благодаря соцсетям она очень полюбилась многим и пользуется спросом.

2. Rick Owens - Kriester

Необычные солнцезащитные очки в большой оправе напоминают по форме горнолыжные. Такой аксессуар можно заметить на стритстайлерах и звездах.

3. Weekday - Astro

Широкие джинсы в стиле унисекс выполнены из плотной джинсовой ткани и подойдут многим фигурам.

4. MSCHF - Big Red Boot

Спорная вещь, но из-за TikTok ботинки стали безумно популярными, а купить из практически невозможно.

5. Diesel - De-Albus-L

Похоже, пора попрощаться с мини-юбками, ведь новый тренд - длинная юбка А-силуэта - простая и универсальная вещь.

6. Bottega Veneta - Drop Earrings

Эти серебряные серьги-капли носят звезды, стритстайлеры и знаменитости. Бренд предлагает их в разных оттенках, но ажиотаж вызвали именно в серебре.

7. Adidas - Gazelle

Это тренд, который не покидает нас уже много сезонов, и, вероятно, эти кроссовки будут востребованы и дальше, и в разных оттенках.

8. Alaia - Le Coeur

Сумка в форме сердца - идеальный вариант для любого образа, вероятно поэтому ее так полюбили.

9. MM6 Maison Margiela x Salomon Cross

Эта модель кроссовок стала безумно популярна после выступления в них на "Супербоуле" Рианны.

10. Skims - Sculpt

Это простая базовая вещь делает фигуру идеальной и продается в разных оттенках, поэтому неудивительно, что стала такой популярной. Боди имеет утягивающий эффект.

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