Самые востребованные бренды и вещи 2023 года: что чаще всего покупали и искали модники

Компания Lyst - один из главных маркетплейсов и приложений о моде - опубликовала ежегодный отчет, выделив ключевые бренды и моменты, которые были в тренде в 2023 году, а также модные вещи, которые интересовали покупателей. Даные получены на основе 200 миллионов онлайн-покупателей модной одежды в этом году.

Согласно Lyst Index, Модный дом Miu Miu стал одним из самых популярных брендов, выпустив в этом году множество вирусных продуктов. Также компания активно сотрудничала со знаменитостями. Число запросов на кашемировые кардиганы после показа Miu Miu осень-зима - 2023 выросло на 12% за месяц. Спрос на балетки увеличился на 75% в период с марта по сентябрь.

Также Miu Miu ответственен за главный тренд года - "нижнее белье как верхняя одежда", ведь именно они выпустили несколько вариантов трусов из кашемира и камнями, которые предложили носить с колготками.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Логотип Модного дома Loewe стал самым популярным символом роскоши в 2023 году. Спрос на сумки-корзины модели Anagram вырос на 170% по сравнению с прошлым годом, а на майку с лого, которая стала самым популярным товаром второго квартала, - на 132% по сравнению с прошлым годом. Спрос на джинсы Anagram также достиг рекордного уровня.

Фото: Loewe

Если 2022 год был годом обнаженного платья, то 2023 год стал годом обуви. Тенденция к прозрачной обуви наблюдалась у Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel и Stella McCartney. Такая обувь прошла путь от модного аксессуара на подиуме до фаворита уличного стиля, чему способствовали сетчатые балетки Alaïa стоимостью 850 долларов. Эту обувь, которую носили Дженнифер Лоуренс и София Ричи, из-за популярности стало трудно купить, балетки приобрела статус культовых и вошли в рейтинг самых популярных товаров по версии The Lyst Index, заняв 7-е место во втором квартале по количеству поисковых запросов.

Фото: Getty Images

Adidas Samba стали кроссовками года. Они являются любимой обувью среди знаменитостей и влиятельных лиц. Из популярных среди футболистов кроссовок модель превратилась в хит.

Adidas Samba / Фото: Getty Images

Сумка через плечо Uniqlo вошла в зал славы сумок. Розничная цена этой сумки составляет менее 20 долларов. Универсальная, практичная и бесполая, сумка в форме полумесяца стала вирусной.

В годовом отчете Lyst упоминается также несколько важных культурных моментов, повлиявших на мир моды и личностей. В частности в список попало мировое турне Бейонсе Renaissance, которое было названо главным модным туром. После выступления певицы в боди Loewe количество запросов подскочило на 140%. Также среди влиятельных модных личностей в этом году были южнокорейская певица Дженни, Тейлор Свифт и Розалия, поскольку 2023 год стал годом, когда мода и музыка столкнулись.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Также Рианна и A$AP Rocky закрепили свой статус самой стильной пары в музыкальной индустрии - число поисковых запросов на сумки Andiamo увеличилось на 263% после того, как A$AP Rocky вышел в свет с розовой версией.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Также 2023 год находился под сильным влиянием тренда "тихой роскоши" на распространение которого сильно повлиял сериал сериале HBO "Наследники". Но не остались в стороне списка Lyst и рекламные кампании сумок Le Bambino бренда Jacquemus, показ Versace осень-зима в Голливуде, выходы Кайли Дженнер на Неделе высокой моды в Париже и, конечно же, образы Гвинет Пэлтроу в суде.

Попала в список и обувь Tabi от Maison Margiela, которая долгое время считавшаяся нишевой. Популярность ее возросла после того, как в сеть попала история о краже: парень украл эти дизайнерские туфли Mary-Jane Tabi у девушки после второго свидания. Стоимость такой пары – 890 евро.

Жертва рассказала свои сторию в TikTok и ее видео стало вирусным.

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