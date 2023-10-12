Самые популярные бренды сезона: какие вещи стали самыми востребованными в мире

Покупатели отдавали предпочтение стильным и удобным вещам без излишеств.
Компания Lyst — один из главных маркетплейсов и приложений о моде — опубликовала уже традиционный ежеквартальный отчет Lyst Index, в котором назвала самые популярные бренды прошлого квартала. Среди марок в рейтинге вы не увидите распиаренных Модных домов, поскольку покупателей интересовали больше простые, удобные и лаконичные вещи.
Фаворитами среди самых продаваемых предметов гардероба в этом квартале стали вещи и аксессуары в стиле nerd-girl. Самым популярным стал бренд Miu Miu.
Все вещи, попавшие в список, мы собрали ниже.
Maison Margiela Tabi Mary Jane
Miu Miu cardigan
COS quilted bag
Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule
Birkenstock Arizona
Tory Burch pierced mules
Loewe Puzzle tote
New Balance 550
Prada 3D flower heels
Acne sunglasses
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