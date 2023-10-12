Самые популярные бренды сезона: какие вещи стали самыми востребованными в мире

Компания Lyst — один из главных маркетплейсов и приложений о моде — опубликовала уже традиционный ежеквартальный отчет Lyst Index, в котором назвала самые популярные бренды прошлого квартала. Среди марок в рейтинге вы не увидите распиаренных Модных домов, поскольку покупателей интересовали больше простые, удобные и лаконичные вещи.

Фаворитами среди самых продаваемых предметов гардероба в этом квартале стали вещи и аксессуары в стиле nerd-girl. Самым популярным стал бренд Miu Miu.

Все вещи, попавшие в список, мы собрали ниже.

Maison Margiela Tabi Mary Jane

Miu Miu cardigan

COS quilted bag

Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule

Birkenstock Arizona

Tory Burch pierced mules

Loewe Puzzle tote

New Balance 550

Prada 3D flower heels

Acne sunglasses

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