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Самые популярные бренды сезона: какие вещи стали самыми востребованными в мире

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
391
Время на прочтение
1 мин
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Самые популярные бренды сезона: какие вещи стали самыми востребованными в мире

Покупатели отдавали предпочтение стильным и удобным вещам без излишеств.

Компания Lyst — один из главных маркетплейсов и приложений о моде — опубликовала уже традиционный ежеквартальный отчет Lyst Index, в котором назвала самые популярные бренды прошлого квартала. Среди марок в рейтинге вы не увидите распиаренных Модных домов, поскольку покупателей интересовали больше простые, удобные и лаконичные вещи.

Фаворитами среди самых продаваемых предметов гардероба в этом квартале стали вещи и аксессуары в стиле nerd-girl. Самым популярным стал бренд Miu Miu.

Все вещи, попавшие в список, мы собрали ниже.

Maison Margiela Tabi Mary Jane

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Miu Miu cardigan

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COS quilted bag

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Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule

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Birkenstock Arizona

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Tory Burch pierced mules

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Loewe Puzzle tote

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New Balance 550

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Prada 3D flower heels

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Acne sunglasses

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Дата публикации
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391
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