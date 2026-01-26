- Дата публикации
Самый обсуждаемый образ Недели моды: бренд Jacquemus посвятил коллекцию дочери Пикассо
Французский бренд Jacquemus вернулся на подиум Парижской недели моды, представив коллекцию осень-зима 2026 в Музее Пикассо.
Кодекцию дизайнер Симон Порт Жакмюс назвал LE PALMIER и при ее создании вдохновлялся образами Паломы Пикассо, которая была выдающейся французской личностью — модельером и предпринимателем, ювелирным дизайнером компании Tiffany & Co. Фамилия у нее такая была, потому что она была младшей дочерью испанского художника Пабло Пикассо и художницы и писательницы Франсуазы Жило.
Коллекцию Жакмюс наполнил художественными оммажами и скульптурными формами, а финальный выход модели на подиум в платье на оде плечо, которое частично обнажало грудь, стал прямой аллюзией на культовую фотографию Паломы, снятую Хельмутом Ньютоном в 1973 году. Образ стал самым обсуждаемым на этой Неделе моды.
Пикассо известна как одна из самых стильных женщин своего времени. Она создала украшения для одной из коллекций Yves Saint Laurent и стала его главной музой и подругой, а он через семь лет сшил для нее свадебный наряд.