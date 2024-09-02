Сапоги в жару: странный тренд, который стал очень популярен среди знаменитостей

Если вы думали, что сапоги - это исключительно обувь, которую стоит доставать из шкафа в октябре, то многие звезды с вами поспорят.
Тренды продолжают удивлять, ведь иногда они выходят за рамки понимания многих обычных женщин. Впрочем герои светской хроники не могут позволить себе выглядеть обычно и просто, ведь обязаны привлекать внимание, даже во времена, когда на улице около 35 градусов жары.
Это лето запомнится как одно из самых жарких и не только в Украине, но и в других странах, однако пока одни пытаются снять с себя максимально одежды, а в качестве обуви носят исключительно шлепанцы и босоножки, другие - выбирают для луков сапоги.
Многие знаменитые личности этим летом неоднократно сочетали легкие летние вещи с кожаными сапогами на каблуках или без. Выглядело это, конечно же, очень стильно, но практичным такой ансамбль конечно же не назовешь.
Особенно популярными были модели с острым носом. Что касается брендов, то они тоже были самыми разнообразными.
Знаменитые женщины, среди которых можно было заметить Анджелину Джоли и Эмили Ратажковски надевали сапоги на прогулки, светские выходы и походы на интервью.
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