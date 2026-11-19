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Украинский бренд GEPUR представил вечернюю коллекцию DIVAS SHINE, созданную для рождественских и новогодних праздников, тематических вечеринок и светских выходов.

Основу коллекции составили платья и корсеты, подчеркивающие талию. Их дополнили накидки, кимоно, боди, юбки, перчатки и сумки, с помощью которых можно создать завершенный вечерний образ.

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Команда переосмыслила узнаваемые фасоны бренда и разработала новые модели с выразительными пропорциями. Приталенные силуэты и объемные линии бедер были подчеркнуты с помощью скрытых моделирующих конструкций.

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По словам дизайнера бренда, силуэт для них всегда был основой вечернего образа: выразительная талия, скульптурные бедра, точные пропорции. В новой капсульной коллекции они сделали эти линии еще более выразительными благодаря скрытым моделирующим конструкциям.

В палитре коллекции сочетаются красный, вишневый и черный цвета, а также темно-синий с серебром и черный с золотом. Плотный сатин соседствует с прозрачной сеткой, а для отделки использовали пайетки, стразы, цветочную вышивку и бахрому.

Особое место в коллекции занял корсет CATHERINE. На его создание вдохновил образ основательницы бренда Кати Садовской на GEPUR GALA SHOW 2025.

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