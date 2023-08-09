Сделала из платья костюм: невеста необычно изменила свадебный наряд своей матери

Переделать платье подобным образом было необычным решением.
Совсем недавно девушка по имени Кендра Олсон вышла замуж, но захотела, чтобы праздник был особенным не только для нее, но и для ее мамы. Невеста решила надеть свадебное платье своей матери на репетиционный ужин.
Репетиция свадьбы - это традиция в Америке, на которой действительно прогоняют главные моменты мероприятия: проход к алтарю, клятвы, обмен кольцами и тому подобное. Репетиция обычно завершается семейным ужином или состоит просто из него. Для семьи это еще один повод, чтобы встретится всем вместе и приятно провести время.
Однако свадебное платье ее матери уже устарело, немного пожелтело и по современным меркам выглядит слишком вычурно. Поэтому Кендра решила наряд изменить и подарить ему вторую жизнь.
Платье матери она отнесла к швеи. Юбку от наряда полностью отрезали и сделали брюки, также мастер отрезала рукава и с верхней части сделала топ с баской.
Из остатков ткани она сделала съемные рукава-буфы.
Результатом переделки невеста поделилась в TikTok и Instagram.
@kendranicohl POV: You surprise your mom by repurposing her wedding dress and wearing it to your rehearsal dinner #bridetiktok #momsweddingdress #repurposedweddingdress #weddingtiktok #weddingdress #brideoutfit #rehearsaldinnerfit #rehearsaldinner #weddingideas #weddingoutfit #rehearsal ♬ original sound - <3
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