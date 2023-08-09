Сделала из платья костюм: невеста необычно изменила свадебный наряд своей матери

Совсем недавно девушка по имени Кендра Олсон вышла замуж, но захотела, чтобы праздник был особенным не только для нее, но и для ее мамы. Невеста решила надеть свадебное платье своей матери на репетиционный ужин.

Репетиция свадьбы - это традиция в Америке, на которой действительно прогоняют главные моменты мероприятия: проход к алтарю, клятвы, обмен кольцами и тому подобное. Репетиция обычно завершается семейным ужином или состоит просто из него. Для семьи это еще один повод, чтобы встретится всем вместе и приятно провести время.

Однако свадебное платье ее матери уже устарело, немного пожелтело и по современным меркам выглядит слишком вычурно. Поэтому Кендра решила наряд изменить и подарить ему вторую жизнь.

Мама Кендры Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Платье матери она отнесла к швеи. Юбку от наряда полностью отрезали и сделали брюки, также мастер отрезала рукава и с верхней части сделала топ с баской.

Кендра Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Из остатков ткани она сделала съемные рукава-буфы.

Кендра Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Результатом переделки невеста поделилась в TikTok и Instagram.

Читайте также: