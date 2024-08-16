Сделано в Украине: 4 лучших отечественных бренда свадебных платьев

Выбор свадебного платья – это не просто момент в подготовке к свадьбе, а ответственный процесс, требующий внимания к деталям и пониманию собственных желаний. Каждая девушка мечтает найти то единственное, идеальное платье, которое придаст уверенности и подчеркнет ее индивидуальность.

Украинские бренды не стоят в стороне и уже много лет предлагают множество вариантов, используя лучшие ткани и обеспечивая искусный пошив. Они активно экспериментируют с формами, фактурами и цветами, чтобы каждая невеста могла найти платье по душе.

WONÁ Concept

WONÁ Concept был основан в 2009 году как семейное свадебное ателье, но со временем бренд превратился в успешный международный бизнес. Сегодня они производят более 10 000 платьев в год для продажи в более чем 75 странах мира.

Мировые знаменитости, как Леони Ханне, Оливия Калпо и Роуз Бертрам, выбирают WONÁ Concept для важных событий и красных дорожек.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Оливия Калпо/Пресс-служба

Оливия Калпо/Пресс-служба

Одним из самых известных проектов бренда стала вуаль ручной работы, созданная для свадебной церемонии принцессы Софи-Александры Баварской. Вторым платьем вечера стала работа от бренда Eva Lendel.

Софи-Александра, принцесса Баварии / Фото: Getty Images

Софи-Александра, принцесса Баварии / Фото: Getty Images

Софи-Александра, принцесса Баварии

Eva Lendel

Eva Lendel – diffusion-бренд свадебной моды, сочетающий классический подход к созданию индивидуально сшитых платьев с новейшим дизайнерским видением и современными техниками исполнения.

Vladiyan

Vladiyan – украинский бренд роскошных свадебных платьев, основанный семьей Людмилы и Юрия Владиян в 2016 году в Черновцах. Людмила Васильевна занималась свадебным делом с детства, вдохновившись примером мамы. Муж Людмилы, Юрий, тоже занимался свадебными платьями и аксессуарами, а 15 лет назад предложил создать бренд. Платья создаются благодаря ручной работе мастериц, занимающей недели работы. Над реализацией одновременно может работать от 12 до 15 человек.

В марте 2024 года Vladiyan создал уникальное платье из живых цветов, для которого было использовано 435 цветов, в том числе шесть видов – гортензии, дельфиниумы, розы, пионы, гвоздики и эустомы, и 525 других растений. Этим летом бренд решил обратиться к искусственному интеллекту, чтобы воспроизвести свои знаковые модели платьев и продемонстрировать, как бы они выглядели на принцессах Диснея – Золушке, Бель, Авроре и Эльзе.

Ria Tener

Ria Tener – украинский бренд свадебных платьев, завоевавший признание своей преданностью высококачественному пошиву и креативным подходом к созданию дизайнов. Основательница бренда лично занимается разработкой новых моделей, вкладывая в каждую из них свою душу и талант.

Кроме того, опытный технолог с 17-летним стажем в швейной индустрии обеспечивает безупречное качество каждого изделия, контролируя каждый этап производственного процесса. Благодаря сочетанию творчества и мастерства, Ria Tener создает уникальные свадебные платья, которые подчеркивают индивидуальность невесты и помогают ей выглядеть непревзойденно "в этот же день".

Как выбрать платье для важного дня

1. Определите свой стиль

Первый шаг к выбору идеального платья – понять, какой стиль вам нравится. Будет ли это классическое платье, современное или, возможно, с романтическим акцентом?

2. Рассмотрите варианты

Просмотрите каталоги разных брендов, чтобы найти то, что вам нравится.

3. Обратите внимание на детали

Ткань, крой, детали – все это имеет значение. Высокое качество материалов и мастерство пошива обеспечат комфорт и уверенность в ваш особый день.

4. Примерьте несколько моделей

Обязательно примерьте несколько разных платьев, чтобы понять, какое из них подходит вам лучше всего. Иногда то, которое выглядит идеально на фото, может не подойти в реальной жизни.

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