Сексуальные комбинезоны и романтичные сарафаны: Андре Тан представил новую коллаборацию

Украинский дизайнер презентовал совместную коллекцию с известным fashion-фотографом.

Андре Тан продолжает серию коллабораций с известными людьми из мира моды и шоу-бизнеса. В канун новогодних праздников приглашенной звездой, принявшей участие в создании капсульной коллекции, стал fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

"В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова", — сказал Андре.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов. Образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

"Сексуальность, самоирония и силуэты "вне времени" — каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы для визита в оперу и новогоднего корпоратива, для свидания и выпускного. Для любого случая, когда хочется выглядеть неотразимо!" — отметила Соня.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism/Пресс-служба

Напомним, ранее коллекции для бренда Andre Tan создавали ведущая Катя Осадчая и певица Оля Полякова.

Читайте также: