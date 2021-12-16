Сексуальные платья и стильные костюмы: украинские бренды представили свои новые коллекции

В столице прошел интересный фэшн-ивент.

В Киеве состоялся SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY, в рамках которого украинские бренды REVEUR и CENKRILLON представили свои коллекции.

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Коллекция от REVEUR сочетала в себе элегантность, легкость и красоту. Каждый образ раскрывал настоящую женственность модели. В нарядах прослеживались простые линии, сложные оттенки и акцентные детали.

Показ бренда REVEUR/Пресс-служба

Показ бренда REVEUR/Пресс-служба

Показ бренда REVEUR/Пресс-служба

Показ бренда REVEUR/Пресс-служба

В коллекции бренда CENKRILLON сочетались концепции футуризма, классицизма и готики. Готический стиль передан в линейке абстрактно - символическим методом, который отображает утонченность и женственность.

Показ бренда CENKRILLON/Пресс-служба

Показ бренда CENKRILLON/Пресс-служба

Показ бренда CENKRILLON/Пресс-служба

Показ бренда CENKRILLON/Пресс-служба

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Луки от украинских брендов REVEUR и CENKRILLON

Показ бренда CENKRILLON/Пресс-служба

Во время мероприятия художница Надежда Бурячок продемонстрировала art-performance со скульптурой женщины, на которой была написана цитата Карла Лагерфельда: "Вы не можете подделать шик, но можете быть шикарной в фальшивых мехах".

Арт-перфоманс / Алина Онопа, ТСН.ua

Актер Евгений Муравьев выехал в мантии на моноколесе со свечой в руках. Затем он подъехал к скульптуре, и вместе с художницей они подожгли свечи на скульптуре.

SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY в Киеве (36 фото)

Читайте также: