Сексуальные платья и стильные костюмы: украинские бренды представили свои новые коллекции

В столице прошел интересный фэшн-ивент.
В Киеве состоялся SPYFASHIONS PERFORMANCE DAY, в рамках которого украинские бренды REVEUR и CENKRILLON представили свои коллекции.
Коллекция от REVEUR сочетала в себе элегантность, легкость и красоту. Каждый образ раскрывал настоящую женственность модели. В нарядах прослеживались простые линии, сложные оттенки и акцентные детали.
В коллекции бренда CENKRILLON сочетались концепции футуризма, классицизма и готики. Готический стиль передан в линейке абстрактно - символическим методом, который отображает утонченность и женственность.
Во время мероприятия художница Надежда Бурячок продемонстрировала art-performance со скульптурой женщины, на которой была написана цитата Карла Лагерфельда: "Вы не можете подделать шик, но можете быть шикарной в фальшивых мехах".
Актер Евгений Муравьев выехал в мантии на моноколесе со свечой в руках. Затем он подъехал к скульптуре, и вместе с художницей они подожгли свечи на скульптуре.
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