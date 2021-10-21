Шелковые платья и кашемировые свитеры: Андре Тан и Катя Осадчая презентовали новую коллекцию

Звездный дуэт выпустил коллаборацию, которую украшают орнаменты работ украинских художниц.

Украинский дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая представили свою новую коллаборацию.

Осенняя капсула под названием Timeless состоит из уютных свитеров с высоким горлом, трикотажных брючных костюмом и кардиганов на больших пуговицах, элегантных платьев и юбок.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекцию украсил авторский принт – узоры с картин художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

"Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризируем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданы по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции — это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва — любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на одежде, как обереги. Это вещи, которые согревают не только тело, но и душу", — рассказал Андре Тан.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

"Наше модное сотрудничество с Андре получило продолжение. Как и в летний капсуле, мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Сочетание спортивных элементов и роскошных материалов, баланс между модой и комфортом.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая

Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые будут уместны во всех этих ситуациях, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание", — поделилась Катя.

Читайте также: Платформы, заниженные талии и яркие цвета: Андре Тан рассказал все, что нужно знать о Неделях моды

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку