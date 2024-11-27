Шерстяная одежда: как за ней правильно ухаживать и стирать

Шерсть всегда была символом комфорта и уюта. Она – одна из самых универсальных тканей, которая обеспечивает тепло в холодное время года и комфорт в прохладные летние вечера.

От легких трикотажных свитеров до тяжелых шерстяных пальто такая одежда всегда остается стильным выбором. Но чтобы эти любимые вещи служили долго и были как новые, необходимо соблюдать правильный уход. Издание Real Simple поделилось секретами, как правильно стирать и ухаживать за шерстяными изделиями дома.

Особенности ухода за шерстью

Не все шерстяные изделия нуждаются в одинаковом подходе к стирке. Мягкие, неструктурированные свитера, шарфы или трикотажные изделия можно смело стирать вручную или в стиральной машине. А вот структурированные пальто, пиджаки или куртки лучше доверить профессионалам в химчистке, ведь внутренние подкладки и детали могут деформироваться под воздействием воды.

Прежде чем начать стирку, всегда проверяйте инструкции на этикетке вашей одежды. Они подскажут, можно ли стирать вещь дома и помогут избежать досадных ошибок.

Что вам понадобится для ухода за шерстью

Раковина или большая емкость для стирки.

Специальное средство для мытья шерсти или кастильское мыло.

Сетчатый мешок для стирки (для машинной стирки).

Плотные полотенца.

Решетка для сушки.

Как стирать шерсть вручную

Стирка вручную – наиболее бережный способ ухода за шерстяными вещами, который поможет избежать усадки или повреждения волокон.

Проверьте одежду на наличие пятен, особенно в самых грязных местах: воротники, манжеты, разделение. Нанесите немного моющего средства шерсти или кастильского мыла на загрязненные участки и аккуратно распределите его пальцами. Оставьте на несколько минут, чтобы средство растворило грязь. В раковине или большой емкости смешайте прохладную воду с небольшим количеством моющего средства. Соблюдайте пропорции, указанные на этикетке средства. Перемешайте воду, чтобы средство равномерно растворилось. Полностью окуните шерстяное изделие в моющий раствор. Убедитесь, что все волокна насыщены водой. Оставьте на 20–30 минут, время от времени слегка сжимая ткань, чтоб удалить грязь. Извлеките одежду из мыльной воды, избегайте растяжения ткани. Слейте воду и промойте в чистой прохладной воде, пока мыло полностью не исчезнет. Для этого может потребоваться несколько циклов полоскания. Аккуратно удалите лишнюю воду, не выкручивая одежду. Положите ее на полотенце и сверните, чтобы впитать остатки влаги и переложить на решетку или другое полотенце для сушки. Оставьте изделие сохнуть в прохладном месте, как можно дальше от солнечных лучей или нагревателей.

Как стирать шерсть в стиральной машине

Современные стиральные машины позволяют ухаживать за шерстяными вещами с минимальным риском, но необходимо соблюдать несколько правил.

Перед началом предварительно обработайте пятна так же, как и во время ручной стирки. Во избежание повреждений положите каждую вещь в сетчатый мешок для белья. Выберите деликатный режим стирки с прохладной водой и низкой скоростью отжима. Добавьте специальное шерстное средство непосредственно в барабан машины. После завершения цикла извлеките вещи, удалите лишнюю воду с помощью полотенца и высушите так же, как после ручной стирки.

Советы:

Для тяжелых шерстяных пальто используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить пыль и грязь во время ношения.

Не носите шерстяную одежду каждый день, чтобы волокна могли восстановить форму.

Под свитера надевайте футболки или рубашки, чтобы защитить их от загрязнений.

Небольшие дыры или разрывы нужно чинить сразу, чтобы избежать их увеличения.

Используйте отпариватель с низкой температурой для разглаживания складок. Если пользуетесь утюгом, всегда кладите сверху влажную ткань.

Трикотажные изделия нельзя хранить на плечиках, они могут растянуться.

Храните шерстяную одежду в контейнерах с пакетиками лаванды или кедровой стружки, которые отпугивают вредителей.

Уход за шерстяными изделиями не сложен, но требует внимания к деталям. Бережная стирка и правильная сохранность позволят вам долго наслаждаться красотой и качеством любимой одежды.

Недавно мы писали о том, как сделать домашний бельевой смягчитель.

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