Шерстяная одежда: как за ней правильно ухаживать и стирать

Шерсть всегда была символом комфорта и уюта. Она – одна из самых универсальных тканей, которая обеспечивает тепло в холодное время года и комфорт в прохладные летние вечера.
От легких трикотажных свитеров до тяжелых шерстяных пальто такая одежда всегда остается стильным выбором. Но чтобы эти любимые вещи служили долго и были как новые, необходимо соблюдать правильный уход. Издание Real Simple поделилось секретами, как правильно стирать и ухаживать за шерстяными изделиями дома.
Особенности ухода за шерстью
Не все шерстяные изделия нуждаются в одинаковом подходе к стирке. Мягкие, неструктурированные свитера, шарфы или трикотажные изделия можно смело стирать вручную или в стиральной машине. А вот структурированные пальто, пиджаки или куртки лучше доверить профессионалам в химчистке, ведь внутренние подкладки и детали могут деформироваться под воздействием воды.
Прежде чем начать стирку, всегда проверяйте инструкции на этикетке вашей одежды. Они подскажут, можно ли стирать вещь дома и помогут избежать досадных ошибок.
Что вам понадобится для ухода за шерстью
- Раковина или большая емкость для стирки.
- Специальное средство для мытья шерсти или кастильское мыло.
- Сетчатый мешок для стирки (для машинной стирки).
- Плотные полотенца.
- Решетка для сушки.
Как стирать шерсть вручную
Стирка вручную – наиболее бережный способ ухода за шерстяными вещами, который поможет избежать усадки или повреждения волокон.
- Проверьте одежду на наличие пятен, особенно в самых грязных местах: воротники, манжеты, разделение. Нанесите немного моющего средства шерсти или кастильского мыла на загрязненные участки и аккуратно распределите его пальцами. Оставьте на несколько минут, чтобы средство растворило грязь.
- В раковине или большой емкости смешайте прохладную воду с небольшим количеством моющего средства. Соблюдайте пропорции, указанные на этикетке средства. Перемешайте воду, чтобы средство равномерно растворилось.
- Полностью окуните шерстяное изделие в моющий раствор. Убедитесь, что все волокна насыщены водой. Оставьте на 20–30 минут, время от времени слегка сжимая ткань, чтоб удалить грязь.
- Извлеките одежду из мыльной воды, избегайте растяжения ткани. Слейте воду и промойте в чистой прохладной воде, пока мыло полностью не исчезнет. Для этого может потребоваться несколько циклов полоскания.
- Аккуратно удалите лишнюю воду, не выкручивая одежду. Положите ее на полотенце и сверните, чтобы впитать остатки влаги и переложить на решетку или другое полотенце для сушки. Оставьте изделие сохнуть в прохладном месте, как можно дальше от солнечных лучей или нагревателей.
Как стирать шерсть в стиральной машине
Современные стиральные машины позволяют ухаживать за шерстяными вещами с минимальным риском, но необходимо соблюдать несколько правил.
- Перед началом предварительно обработайте пятна так же, как и во время ручной стирки.
- Во избежание повреждений положите каждую вещь в сетчатый мешок для белья.
- Выберите деликатный режим стирки с прохладной водой и низкой скоростью отжима.
- Добавьте специальное шерстное средство непосредственно в барабан машины.
- После завершения цикла извлеките вещи, удалите лишнюю воду с помощью полотенца и высушите так же, как после ручной стирки.
Советы:
- Для тяжелых шерстяных пальто используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить пыль и грязь во время ношения.
- Не носите шерстяную одежду каждый день, чтобы волокна могли восстановить форму.
- Под свитера надевайте футболки или рубашки, чтобы защитить их от загрязнений.
- Небольшие дыры или разрывы нужно чинить сразу, чтобы избежать их увеличения.
- Используйте отпариватель с низкой температурой для разглаживания складок. Если пользуетесь утюгом, всегда кладите сверху влажную ткань.
- Трикотажные изделия нельзя хранить на плечиках, они могут растянуться.
- Храните шерстяную одежду в контейнерах с пакетиками лаванды или кедровой стружки, которые отпугивают вредителей.
Уход за шерстяными изделиями не сложен, но требует внимания к деталям. Бережная стирка и правильная сохранность позволят вам долго наслаждаться красотой и качеством любимой одежды.
Недавно мы писали о том, как сделать домашний бельевой смягчитель.
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