Шесть главных модных трендов 2026 года / © Getty Images

Забудьте все, что, как вам кажется, вы знаете о моде: 2026 год обещает стать действительно трансформационным, пишут в Lyst и прогнозируют, что стиль следующего года будет выходить за пределы того, что просто хорошо выглядит, — в сторону того, что чувствуется правильно в меняющемся мире. Они назвали шесть ключевых модных направлений, которые определяют 2026 год.

Неон как акцент

Стритстайл образ с неоновым акцентом / © Getty Images

Неон возвращается — но не как ностальгия и точно не как костюм. В 2026 году он появляется как яркий акцент: в чулках, прозрачных шаразах с электрической подкладкой или игривых аксессуарах для волос, которые выглядят интуитивно, а не «застилизироваными до смерти».

Неон работает, потому что он быстрый, выразительный и немного саркастичный. Он отсылает к раскованности интернет-культуры начала 2010-х и к креаторам, которые относятся к стилю как к игре. Посыл прост: мода не всегда нуждается в теории. Иногда достаточно любопытства, преувеличения и немного сияния.

Носить изображение тела

Стритстайл образ с изображением силуэтов тела / © Getty Images

После лет обнажения — прозрачные ткани, микрошорты, топлес-стайлинг — мода делает концептуальный поворот. Вместо того чтобы открывать тело, дизайнеры начинают его репрезентировать. Принты, скульптурные формы и trompe-l'œil (обманка) превращают тело в носимый образ, а не объект демонстрации. Этот сдвиг уже заметен в росте спроса на вещи, играющие с телесной репрезентацией, как платье Jean Paul Gaultier с принтом body dust.

Стилизовано, а не персонализировано

Стритстайл образ с ярким акцентом / © Getty Images

В перенасыщенной модной среде отличаться означает отказываться — от одинаковости, массовых трендов и легкого копирования. Персонализация больше не «приятный бонус» — это суть. Шармы для сумок, аксессуары на талию, хендмейд и секонд-хенд становятся инструментами самовыражения, а не мимолетными украшениями.

В 2026 году эксклюзивность — это не только о цене, а о вкусе, знаниях и доступе. Лучший образ или вещь — это то, чего больше ни у кого нет (или к чему нет доступа), и эксклюзивность станет важнее, чем в предыдущие годы. Это можно купить, но также получить благодаря хорошему вкусу, модной эрудиции или правильным связям. Личный стиль больше не тренд — это стратегия.

Активный повседневный стиль

Стритстайл образ в спортивном стиле / © Getty Images

Эра одежды с одним назначением официально завершена. В 2026 году спортивная одежда — не только для зала, поскольку она становится основой ежедневного гардероба. Функциональные куртки для городских образов, джоггеры и другие функциональные ткани — для реальной жизни, а не только тренировок. Этот сдвиг продиктован прагматизмом. Это о спортивной одежде, которая плавно переходит от активностей к будням — функциональная, индивидуальная и сдержанно эффективная.

Мятежный гламур

Стритстайл образ с прозрачной вставкой на животе и гламурными бантиками / © Getty Images

Гламур возвращается, но не в отполированном, идеальном виде. В 2026-м появляется новый тип — дерзкий, немного неопрятный и построенный на смелой уверенности. Речь идет не о «беззусой элегантности» в привычном смысле, а о «легкости», рождающейся из принятия хаоса. Этот расслабленный, мятежный гламур — о смелости сочетать крайности.

Климат — продуманно

Стритстайл образ с сочетанием кружева и дождевика / © Getty Images

Когда погода становится все более экстремальной и непредсказуемой, разрыв между стилем и функцией больше неприемлем. При этом базовые вещи вроде плащей и верхней одежды долго отставали — сильные в эстетике, слабые в инновациях. Это напряжение приближается к переломному моменту. В 2026 году стоит ожидать более умные материалы, модульные слои и одежду, созданную для реальных условий — без жертв для стиля. Одеваться по погоде больше не будет компромиссом — это станет осознанным выбором.