Широкие джинсы - тренд этого холодного сезона / © Getty Images

Комфортные, универсальные и очень стильные, они прекрасно работают как в повседневных луках, так и в вечерних образах. Но несмотря на всю их популярность, многие до сих пор сомневаются, как правильно их носить, чтобы не потеряться в собственном образе. Издание WomanAndHome создало гид, как сделать широкие джинсы вашей лучшей модной инвестицией этого сезона.

Мода циклична и то, что когда-то было фишкой в 70-х и 90-х, сегодня возвращается в новой интерпретации. Широкие джинсы создают эффект удлиненных ног, балансируют силуэт и выигрышно смотрятся на любом типе фигуры.

Они не дискриминируют, они подходят всем. Для пышных фигур — это идеальный баланс, для миниатюрных — визуальное удлинение, для высоких — естественная гармония. Главный секрет — носить их уверенно.

С пиджаком

Если не знаете, с чего начать, выберите проверенное комбо «джинсы и блейзер».

Этот дуэт работает всегда: на встрече, в кафе или даже на вечернее мероприятие.

Выберите блейзер с четкой линией плеча, желательно немного приталенный.

Верх — лаконичный, например, футболка или базовая рубашка.

Верхнюю одежду лучше заправить в джинсы, чтобы сохранить пропорции.

Не берите слишком большой жакет — объем сверху и объем снизу могут «поглотить» фигуру.

С рубашкой

Рубашка — универсальный элемент гардероба, который идеально подчеркивает легкость широких джинсов.

По желанию застегните до воротника для офисного вида.

Для ежедневного варианта — оставьте несколько пуговиц расстегнутыми и подкатите рукава.

А для вечера — носите поверх топа легкий жакет.

Белая, голубая или полосатая — три беспроигрышные базовые опции.

С объемным свитером или кардиганом

Широкие джинсы и объемный вязаный свитер — сочетание, которое выглядит уютно и стильно. Чтобы не «потеряться» в объеме, сделайте французскую подбор (немного подзаправьте передний край свитера). Свитера пастельных оттенков прекрасно подходят к светлому дениму, а бордо, хаки или темно-серые — к джинсам насыщенного индиго.

С ботинками или ботильонами

Самый частый вопрос, который беспокоит тех, кто выбирает широкие джинсы — какая обувь подходит к ним. Ответ прост — та, что добавляет высоты и структуры.

Ботильоны на каблуке или толстой платформе визуально вытягивают силуэт.

Классические челси (Chelsea boots) легко прячутся под прямым кроем.

А если хочется трендового акцента, попробуйте вариант с квадратным носком.

Важно, чтобы джинсы лишь касались пола, а не волочились.

С футболкой

Белая или черная футболка — самое простое решение, которое всегда выглядит безупречно. Можно выбрать со слоганом, в полоску или просто эффектную бижутерию. Такие образы — идеальны для выходных, кофе с подругой или прогулок по городу.

Вечерний вариант

Выберите модель из черного или темно-синего денима, добавьте верх с глубоким вырезом, блузу с блестками или корсет. Пара туфель на каблуках и «металлический» клатч, и вы готовы к особому вечеру.

С пальто

В холодный сезон пальто — обязательная деталь гардероба. К широким джинсам лучше всего подходят классические шерстяные модели до колена. Более длинные же варианты «в пол» тоже работают, если вы носите каблуки или высокие платформы. Темные нейтральные оттенки, например, черный, коричневый или графит, могут создать идеальную базу.

Какую обувь выбрать

Для повседневной жизни — белые кроссовки или лоферы.

Для офиса — кожаные ботильоны на платформе.

Для вечера — лодочки или сандалии на шпильке.

Для зимы — грубые высокие сапоги.

Идеальный верх к широким джинсам

Главное правило — баланс объемов. Если снизу широкий силуэт, верх должен быть более структурированным.

Облегающие боди, кроп-топы, водолазки — ваши союзники.

Если выбираете объемную кофту, компенсируйте поясом или заправкой.

Сохраняйте пропорции. Выбирайте верх, который подчеркивает талию, чтобы создать выразительный силуэт даже с самыми широкими джинсами.

Широкие джинсы официально остаются в трендах 2025-го. Они стали классикой — как в стиле 70-х с высокой талией, так и в 90-х с гранжевыми низкими силуэтами. Главное — найти свой идеальный крой. И помните, что мода — не про сантиметры, а про уверенность в себе. Широкие джинсы — именно та вещь, в которой вы можете чувствовать себя одновременно удобно, современно и невероятно стильно.