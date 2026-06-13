Шорты бермуды возвращаются: как носить главный тренд этого лета

Бермуды / © Getty Images

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Каждое лето мода предлагает новый фаворит среди базовых вещей. В этом сезоне им стали бермуды — шорты длиной до колена или чуть выше, которые сочетают комфорт, элегантность и практичность, об этом рассказало издание PureWow.

Свою популярность они обрели не случайно. В отличие от ультракоротких моделей, бермуды легко вписываются в разные стили, от делового до курортного. Именно поэтому модные эксперты называют их одной из самых выгодных инвестиций в летний гардероб. Они работают практически на любой случай жизни и позволяют выглядеть собранно даже в жару.

Офисный шик

Если дресс-код вашей работы позволяет немного больше свободы, бермуды могут стать отличной альтернативой летним брюкам.

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Самая простая формула — костюмный комплект из бермудов и жакета в одном цвете. Добавьте базовый топ или майку, лоферы или балетки, а завершит образ вместительная сумка-шопер.

Такой комплект выглядит профессионально, но так гораздо комфортнее переносить летнюю жару. Именно поэтому его все чаще выбирают модницы от Парижа до Киева.

Игра фактур

Стилисты давно знают простое правило, что даже базовые вещи выглядят интереснее, если сочетать разные текстуры.

Льняные бермуды прекрасно дружат с тонким трикотажем, а хлопковые модели — с легкой рубашкой из льна или поплина. Контраст материалов добавляет образу глубины и создает ощущение продуманного стиля без лишних усилий.

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Особенно актуальным этим летом остается морское настроение, например, светлые бермуды, полосатый верх и натуральные материалы.

Идеальный вариант для выходных

У бермудов есть еще одно преимущество, они от природы выглядят непринужденно. Недаром эта модель происходит из теплого островного климата, где комфорт всегда был в приоритете.

Для прогулки по городу или поездки на фермерский рынок выбирайте джинсовые бермуды и сочетайте их с легкой блузой в стиле бохо или свободной рубашкой. Такой комплект выглядит расслабленно, но не небрежно.

Это тот редкий случай, когда можно выглядеть стильно без всяких сложных модных хитростей.

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Курортная формула

Если этим летом в ваших планах море или бассейн, джинсовые бермуды могут стать самой практичной вещью в чемодане.

Они легко заменяют парео или пляжную юбку, но выглядят значительно современнее. Наденьте их поверх сплошного купальника, добавьте оверсайз рубашку и образ готов как для пляжа, так и для обеда в ресторане напротив.

Именно такая многофункциональность и сделала бермуды фаворитом среди модных инфлюенсеров

На каждый день

Иногда лучшие образы состоят из самых простых вещей. Бермуды, белая футболка, ремень и удобная обувь — готовая формула для городского лета.

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Стилисты советуют обращать внимание на длину. Наиболее универсальными считаются модели до колена или на несколько сантиметров выше. Они визуально сбалансируют силуэт и легко сочетаются как со спортивной, так и с более элегантной обувью.

Бермуды прошли путь от неоднозначного тренда до настоящей летней классики. Они комфортные, универсальные и удивительно легко адаптируются к различным ситуациям — от рабочей встречи до отдыха у моря.

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