Шотландский бренд создал официальный тартан Украины

Все собранные от продаж средства пойдут на помощь нашей стране.

В Шотландии, в знак солидарности с народом Украины, зарегистрировали новый тартан - это традиционный клетчатый орнамент этой страны. Создала тартан компания Great Scot, используя цвета шотландского и украинского флагов, пишет Daily Record.

Называется орнамент Ukraine Foreve. Бренд отметил, что вся прибыль с продажи вещей в данный узор пойдет на гуманитарную поддержку Украине. Стоимость изделий с этим узором будет варьироваться от 5 до 525 фунтов стерлингов.

"Мы тщательно и с уважением разработали этот уникальный тартан, чтобы отразить солидарность Шотландии с народом Украины; одной суверенной нации к другой. Простые, но смелые цветовые элементы флагов обеих наших стран сливаются воедино. Это сильный и эмоциональный тартан. Это выдержит. Мы будем ткать, кроить и шить для лучшего завтра", заявили в компании.

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