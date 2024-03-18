Силуэтные платья, корсеты, жилеты и джинсы клеш: весенняя коллекция от украинского бренда

Украинский бренд Fashionista представил новую весеннюю коллекцию под названием Spring Story.

Работая над этой линейкой, бренд акцентировал на женственности, элегантности и легкости, ласково имплементируя их в привычный кэжуал. Эта идеология транслируется в фасонах, тканях и цветах, а также возвращает мысли к актуальной классике. Ярко представляет последний комплект, состоящий из корсета с пуговицами из костюмной ткани и прямых брюк.

Этот костюм является настоящим стейтмент-элементом, а верх и низ могут составлять множество образов под разное настроение – от легкого романтизма до маскулинного минимализма.

Нежности коллекции добавляют силуэтные платья и юбки макси, которые можно комбинировать с лонгсливами и жакетами в зависимости от погоды. Они представлены в ярких тонах, вызывающих душевный подъем и побуждающих ловить радость в каждом моменте весны.

Вдохновленные весенней свежестью, дизайнеры придали новый оттенок дениму – ice blue – светло-голубой, что идеально подойдет на теплые сезоны.

Среди других позиций из денима бренд создал комплект с жилетом и джинсами-клеш, в котором хочется провести всю прекрасную пору. Элементы комплекта можно носить отдельно, что добавляет простор для идей и разнообразит выбор луков.

Новая весенняя коллекция полна классических цветов, гармонично разбавленных акцентными оттенками и узорами. Такая формула в сочетании с разнообразными фасонами позволяет наслаждаться прекрасной погодой, чувствуя себя стильной it-girl.

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