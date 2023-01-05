Симпатично и экономично: невеста потратила всего 3 доллара на свадебное платье из секонд-хенда

Невеста не хотела тратиться ни на свадьбу, ни на платье, поэтому купила весь свой наряд в секонд-хенде.

Многие невесты проводят изнурительные примерки в свадебных салонах, где им предлагают платья, которые они на самом деле не могут себе позволить, но девушка по имени Джиллиан Линч из американского штата Огайо не хотела этого. Обручившись со своим бойфрендом, девушка сразу пошла искать свадебный наряд в комиссионный магазин, поскольку привыкла экономить.

Изданию Insider она рассказала, что они с ее возлюбленным не планировали большой свадьбы, также она не хотела пышного платья, но и слишком формального тоже не хотела. По критериям невесты это должно было быть простое белое и элегантное платье. Искать его она отправилась на секонд-хенд, где постоянно покупает наряды.

"Я просто начала искать платья, не свадебные, а простые белые платья. Я не хотела ничего слишком формального", - сказала она.

Девушка посетила несколько магазинов с подержанными вещами и нашла свое платье буквально через четыре дня. Это был белоснежный наряд с драпировкой на декольте, бретельках и высоким разрезом. Платье было совершенно новым, с бирками, а вот его автором является бренд Камиллы Коэльо (Camila Coelho).

Наряд обошелся Джиллиан всего в 3 доллара 75 центов, это около 147 гривен. А вот стоимость такого нового на сайте Revolve составляет 220 долларов, это 8 тысяч гривен.

После покупки девушка опубликовала ролик с примеркой платья в в TikTok и это видео моментально стало вирусным. Еще в следующих видео она рассказала, что также в секонд-хенде купила и слингбэки за 8 долларов.

Однако наряд был немного великоват, а также многие их подписчиков отметили, что разрез у платья слишком смелый. Прислушавшись к советам, невеста отнесла платье в ателье, где ей его немного подогнали по фигуре, а высокий разрез прикрыли кружевом. В конечном итоге переделка платья стоила Линч 110 долларов, поэтому общая стоимость платья вышла 113 долларов 75 центов, это чуть больше 4 тысяч гривен.

@jillianfarhadi the wedding is a week from today and i’ve had too much luck! ♬ original sound - Jillian Farhadi

Свадьба пары состоялась 13 мая 2022 года. Прическу и макияж невеста сделала самостоятельно.

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