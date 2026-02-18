ТСН в социальных сетях

Скинни или прямые — какие джинсы подходят вашей фигуре и как их носить в 2026 году

Дискуссия о скинни или прямых джинсах снова на пике. Пока одни радуются возвращению узких джинсов в духе нулевых, другие остаются верны прямому крою 90-х. Какие джинсы выглядят выигрышнее, как их стилизовать и что советуют эксперты, попробуем разобраться.

Станислава Бондаренко
Скинни или прямые

Скинни или прямые / © Associated Press

Хотя модные тенденции 2026 года подарили нам oversize, округлые и свободные силуэты, скинни и прямые джинсы все же остаются базой. Это те самые джинсы, которые спасают, когда «нечего надеть» и легко вписываются в капсульный гардероб с осени до весны, об этом рассказало издание Woman&Home.

Разница между ними минимальна, но именно она и разделяет модное сообщество. Так что выбрать, облегающий силуэт или выверенную классику, давайте разберемся.

Разница между скинни и прямым

Прямые джинсы

  • одинаковая ширина от бедра до щиколотки;

  • не облегают, но и не расширяются;

  • имеют сдержанный и «взрослый» вид;

  • считаются универсальными.

Скинни джинсы

  • плотно облегают ногу по всей длине;

  • сужаются книзу;

  • подчеркивают фигуру;

  • почти всегда содержат эластан.

Оба фасона — базовые, но работают по-разному в зависимости от стиля жизни, типа фигуры и обуви.

Скинни

Скинни джинсы стали культовыми в начале 2000-х и надолго закрепились в гардеробах. После нескольких сезонов «забвения» они снова возвращаются вместе с ностальгией по эпохе нулевых.

Чем они хороши

  • подчеркивают ноги и силуэт;

  • идеальны для заправки в сапоги;

  • легко комбинируются с повседневными образами;

  • выглядят аккуратно даже в многослойных луках.

Важный нюанс

Из-за эластана скинни могут со временем терять форму. Поэтому стоит выбирать качественную ткань и правильный размер, без чрезмерного обжатия.

Как стилизовать скинни в 2026 году

Ключ — баланс пропорций.

  • добавляйте объем сверху, например, oversize рубашки, мягкие свитера, структурированные жакеты и объемные пальто.

  • выбирайте высокую посадку, ведь она удлиняет ноги и выглядит актуальнее низкой талии из 2000-х.

  • используйте частично заправленный верх, который подчеркивает талию без чрезмерной строгости.

Прямые джинсы

Прямые джинсы появились раньше скинни и до сих пор считаются самыми комплиментарными для разных типов фигур.

Почему их любят стилисты:

  • они «дышат» и не сковывают движений;

  • выглядят современно и одновременно вневременно;

  • легко адаптируются к офисному стилю, выходным и путешествиям;

  • не акцентируют проблемные зоны.

Особенно выигрышно прямые джинсы смотрятся в плотном, почти «жестком» дениме без большого количества эластана.

Как носить прямые джинсы

Прямые джинсы — это свобода.

  • Верх: базовые футболки, шелковые блузы, свитера, жакеты и рубашки с мужского плеча.

  • Обувь: лоферы, балетки, ботильоны, кроссовки и сапоги на каблуках.

Все зависит не столько от кроя, сколько от оттенка джинса: темный выглядит более сдержанно, светлый — более расслабленно.

Какие джинсы «выигрышные» именно для вашей фигуры

Правда проста и заключается в том, что оба фасона могут быть комплиментарными — если подобраны правильно.

  • Груша: прямые с чуть более широкой штаниной или укороченная модель.

  • Яблоко: скинни с облегающей талией или прямые с поддержкой талии.

  • Песочные часы: оба варианта, желательно с высокой посадкой.

  • Прямоугольник: скинни для создания изгибов или прямые с объемным верхом.

Главное правило — длина. Лишняя складка у щиколоток визуально укорачивает ноги независимо от фасона.

Скинни снова в тренде

Они вернулись вместе с модой на 2000-е, но в обновленном виде:

  • высокая посадка вместо низкой;

  • сдержанные оттенки;

  • чистые линии без лишнего декора.

Это не агрессивное возвращение, а тихое и стильное.

Выбирать между двумя не обязательно. Прямые джинсы — для универсальности и легкости, скинни — для акцента, обуви и четких силуэтов. Идеальный гардероб 2026 года — это не слепое следование трендам, а умение сочетать комфорт, пропорции и собственный стиль. И скинни, и прямые могут работать на вас, если вы знаете, как именно их носить.

