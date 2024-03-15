Сколько пар обуви и сумок нужно для стильного образа: рассказывает эксперт по стилю

Для стильного образа важно не только одежда, но и обувь и сумки, которые дополнят ваше обрез. О количестве пар обуви и сумок, которые вам понадобятся, рассказывает стилист.
Изучением минимализма в гардеробе занимается все больше людей. Действительно ли можно обойтись лишь несколькими парами обуви и сумок и при этом выглядеть стильно и модно, рассказывает anastasiia_stylist.
Современная мода гораздо больше отдана идее минимализма и устойчивого потребления. Эксперт по стилю подтверждает, что возможно поддерживать трендовый вид, но при этом достаточно иметь лишь 3 пары обуви и 3 пары сумок, чтобы создать безупречный образ на любой день.
Среди обуви стилистика рекомендует выбрать кроссовки, туфли и лоферы как базовые варианты, подходящие к разным стилям и ситуациям.
Относительно сумок предлагает выбрать большую для работы, среднюю для повседневных дел и акцентную для вечерних выходов или особых событий.
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Для стильного вида каждый день необязательно иметь большое количество обуви и сумок. Выбирайте только самое необходимое и так вы добьетесь минималистичного, но элегантного образа.
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