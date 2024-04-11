Скульптурные корсеты: кто из известных брендов представил эти необычные изделия в своих коллекциях

Это не вещь для повседневной носки, но она стала модной тенденцией, которая все чаще встречается на подиумах.

Ранее мы рассказывали о топе-нагруднике, который стал очень часто появляться на публике, но кроме него постепенно мир моды покоряют и скульптурные корсеты. Эти необычные изделия бренды как и нагрудники предлагают из совершенно разных материалов, среди которых металл, кожа, пластик и плотные виды ткани.

Удобны ли такие корсеты? Очень сомнительно. Но выглядят они эффектно и немного футуристически. Особенно популярны они будут в этом году, поскольку различные бренды выпустили их в своих коллекциях весна-лето 2024.

Ниже мы собрали несколько брендов, в коллекциях которых можно было увидеть подобные изделия.

Mugler

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Alexander McQueen

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ferragamo

Фото: Getty Images

Coperni

Фото: Getty Images

Balmain

Фото: Getty Images

Читайте также: