Слишком необычно: девушка создала 5-килограммовое платье из браслетов дружбы, чтобы пойти на концерт

С 17 марта по 17 августа 2023 года американская певица Тейлор Свифт путишествует по разных городам со своим грандиозным шоу Eras Tour. Это шестой концертный тур певицы в поддержку ее нескольких студийных альбомов: Lover, Folklore, Evermore и Midnights. Фан-база у звезды мощная, поклонники называют себя Swifties и пытаются наряжаться на концерты Тейлор ярко и весело, часто они одеваются в образы, напоминающие персонажей из ее песен, ее концертные луки или те, в которых она появлялась на обложках альбомов. Наряды чаще всего сделанные вручную и очень творчески.

Однако девушка по имени Лаура Петти решила пойти еще дальше и не просто нарядится, как Тейлор, а сделать платье из браслетов дружбы, для концерта звезды в Лос-Анджелесе.

Процесс создания своего удивительного платья Лаура показала в TikTok и стала вирусной, ее ролики посмотрели более 6 миллионов раз.

Браслетами дружбы девушка решила украсить платье поскольку это один из символов песни звезды из альбома Midnights. Многие поклонники надевают подобные браслеты на руки, а затем обмениваются ими просто на концерте.

Над платьем Лаура работала месяц и его вес составляет около 5 килограмм, поскольку бусины, из которых оно сделано, пластмассовые или стеклянные.

Этими же бусинами девушка "написала" на "бахроме" слова и названия песен Свифт.

После кропотливой ручной работы она показала окончательный результат шарудя тяжелой "бахромой" своего яркого наряда.

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