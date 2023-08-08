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Слишком необычно: девушка создала 5-килограммовое платье из браслетов дружбы, чтобы пойти на концерт

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Слишком необычно: девушка создала 5-килограммовое платье из браслетов дружбы, чтобы пойти на концерт

Фанатка Тейлор Свифт создала 5-килограммовое платье

Фанатка Тейлор Свифт решила подойти серьезно к своему наряду для концерта.

С 17 марта по 17 августа 2023 года американская певица Тейлор Свифт путишествует по разных городам со своим грандиозным шоу Eras Tour. Это шестой концертный тур певицы в поддержку ее нескольких студийных альбомов: Lover, Folklore, Evermore и Midnights. Фан-база у звезды мощная, поклонники называют себя Swifties и пытаются наряжаться на концерты Тейлор ярко и весело, часто они одеваются в образы, напоминающие персонажей из ее песен, ее концертные луки или те, в которых она появлялась на обложках альбомов. Наряды чаще всего сделанные вручную и очень творчески.

Однако девушка по имени Лаура Петти решила пойти еще дальше и не просто нарядится, как Тейлор, а сделать платье из браслетов дружбы, для концерта звезды в Лос-Анджелесе.

Процесс создания своего удивительного платья Лаура показала в TikTok и стала вирусной, ее ролики посмотрели более 6 миллионов раз.

@laurajpetty Shes so HEAVYYYYY but shes PERFECT. #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ original sound - Not Jenna or Julen

Браслетами дружбы девушка решила украсить платье поскольку это один из символов песни звезды из альбома Midnights. Многие поклонники надевают подобные браслеты на руки, а затем обмениваются ими просто на концерте.

@laurajpetty Replying to @meghanschmidt5 #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault) - Taylor Swift

Над платьем Лаура работала месяц и его вес составляет около 5 килограмм, поскольку бусины, из которых оно сделано, пластмассовые или стеклянные.

@laurajpetty Replying to @Reanna Walls - Mortgages NC/SC TRY ON TRY ON TRY ONNNNN **disclaimer** she is still not done but we gettin there!! #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ original sound - Laura Petty

Этими же бусинами девушка "написала" на "бахроме" слова и названия песен Свифт.

@laurajpetty Progress post! 90% of the track titles are ON #erastour #taylorswift #taylorsversion ♬ updated album sound - HolyGround (Edinburgh Night 1)

После кропотливой ручной работы она показала окончательный результат шарудя тяжелой "бахромой" своего яркого наряда.

@laurajpetty WE DID IT YALL ✨ SEE YOU AUG 9TH #erastour #taylorsversion #HarperFinkle #taylorswift ♬ original sound - Laura Petty

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Дата публикации
Просмотры
266
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