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Сложить футболку, как в магазине: блогер показал несколько простых шагов

Сложить футболку, как в магазине: блогер показал несколько простых шагов

Как сложить футболку / Фото: Credits

С помощью нескольких простых шагов можно получить идеально сложенную футболку, как в магазине.

Сложить футболки – просто, но часто мы сталкиваемся с проблемой, когда наши усилия кажутся тщетными, и мы получаем странный клубок ткани вместо четко собранной футболки. Эксперт по стилю и женственности демонстрирует, как сделать гардероб более организованным и эстетическим.

Секрет идеально сложенной футболки заключается в простом, но эффективном подходе.

Положите футболку на плоскую поверхность спинкой кверху. Нарисуйте воображаемые линии изгиба на ткани, начинающиеся от конца горловины и протягивающиеся до нижнего края футболки. Затем сложите футболку по этим линиям, сначала с одной стороны, а затем с другой, пополам. Такой метод позволит добиться идеально ровных складок и сохранит форму футболки.

@olga_karpenkoo Как сложить футболку так, как в магазине #организацияхранения #организациягардероба #порядоквдоме #гардеробная комната ♬ Moment — The Song — Yael Naïm

Теперь каждый может воспроизвести идеально сложенную футболку, как в магазине, только с помощью нескольких простых шагов. Наслаждайтесь чистотой и порядком в вашем гардеробе с новым методом сборки одежды.

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