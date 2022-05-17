Со знаменитыми синими полосками и лого: украинский бренд создал наряд в стиле "Укрзализныци"

20% от продаж бренд будет передавать на помощь семьям пострадавших от войны.
С каждым днем все больше украинских брендов пытаются создать оригинальные вещи с национальной символикой или различными узнаваемыми элементами, но что может быть более узнаваемо в Украине, чем символика "Укрзализныци". Именно поэтому киевский бренд M1R создал очень необычные платья в стиле простыней, которые раздают в вагонах национального перевозчика пассажирам.
Наряд выполнен в длине миди, имеет длинные рукава и объемные рюши на плечах и подоле. Главным украшением платья стали синие полосы и логотип железной дороги. Также на талии есть небольшой карман, тоже украшенный логотипом.
Цена такого необычного платья - 3500 гривен, но их ограниченное количество - всего 20 штук.
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