- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Сочетания, о которых вы могли не знать: Андре Тан назвал вещи, которые стоит носить вместе
Дизайнер собрал комбинации текстур, которые делают образы значительно интереснее, стильнее и визуально «дороже».
Замша + деним
Это сочетание не просто тренд — это сплошная роскошь: чистые линии, текстуры, подчеркивающие элегантность всегда будут выглядеть безупречно в любой ситуации.
Кожа + твид
Эта комбинация — современная классика, которая никогда не выходит из моды. Твид добавляет стиля, а кожа приносит нотку братульности и утонченности.
Вельвет + трикотаж
Это тихая роскошь: мягкие текстуры, которые создают безупречный баланс.
Деним + бархат
Это стиль, который будет выглядеть как будто ты только что вышла с модного подиума. Деним добавляет элегантности, а бархат — глубину и роскошь.
Комментарии
Сортировать: