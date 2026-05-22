Сочетания, о которых вы могли не знать: Андре Тан назвал вещи, которые стоит носить вместе

Дизайнер собрал комбинации текстур, которые делают образы значительно интереснее, стильнее и визуально «дороже».

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан

Замша + деним

Это сочетание не просто тренд — это сплошная роскошь: чистые линии, текстуры, подчеркивающие элегантность всегда будут выглядеть безупречно в любой ситуации.

Кожа + твид

Эта комбинация — современная классика, которая никогда не выходит из моды. Твид добавляет стиля, а кожа приносит нотку братульности и утонченности.

Вельвет + трикотаж

Это тихая роскошь: мягкие текстуры, которые создают безупречный баланс.

Деним + бархат

Это стиль, который будет выглядеть как будто ты только что вышла с модного подиума. Деним добавляет элегантности, а бархат — глубину и роскошь.

