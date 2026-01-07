Сочетайте тепло и шик - модные зимние тренды

Модные зимние тренды / © Getty Images

Издание Real Simple рассказало, что в этом сезоне дизайнеры предлагают объединить комфорт с шиком, от пушистых пальто до коконоподобных шерстяных жакетов.

Теперь «уют» — не только про пледы на диване. Нынешние зимние коллекции сочетают комфорт и стиль: объемные силуэты, нежные текстуры и теплые материалы. Это как пройтись по улице, завернувшись в свой любимый плед, но с эффектом «высокой моды».

Коконоподобные шерстяные пальто

Объемные пальто создают ощущение, будто вы завернуты в мягкий плед. Дизайнеры, от The Row до Max Mara, представили пальто в коконоподобных силуэтах. Сочетайте с объемными вязаными свитерами или кашемировыми шарфами и выбирайте нейтральные тона, например, бежевый, серый или кремовый — это символ «тихой роскоши».

Искусственный мех

Это самый популярный тренд зимы. Оно добавляет драматизма образу и остается теплым. Длинное пальто-тренч из искусственного меха — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно и при этом не мерзнуть.

Люксовые комплекты костюмов

Наряд в тоне от топа до брюк делает образ завершенным и легким. Ребристый кашемир или премиальные ткани создают ощущение «стильной домашней формы», которая подходит и для походов в магазин, и для уютного вечера дома.

Тональное наслоение

Выбирайте один цвет и носите его в разных оттенках и текстурах. Это не только выглядит опрятно, но и создает ощущение уюта. Попробуйте сочетать толстый свитер с брюками или накидку одного тона с пальто, тогда комфорт будет выглядеть как намерение, а не случайность.

Треугольные шарфы

Треугольный шарф — аксессуар, который добавляет тепла и характера. Его можно накинуть так, чтобы концы спадали на плечи или спину. Выбирайте любые цвета, например, нейтральные, яркие или с мягким принтом — шарф всегда оживляет образ.

Мягкая, но структурированная форма

Пальто с поясом, кардиганы с акцентом на талию или жакеты-накидки сочетают комфорт и небольшую структурированность. Мягкие ткани, такие как букле или вареная шерсть, выглядят роскошно и одновременно создают ощущение уюта.

Кашемир во всем

Кашемир — обязательный элемент гардероба этой зимой. Топы, свитера, костюмы и шарфы из этого материала не только теплые, но и элегантные. Полный сет из кашемира создает ощущение роскоши и одновременно уюта.

Шарф-жакет

Этот тренд сочетает шарф и жакет в одном — практично и стильно. Он обертывает верхнюю часть тела, как мягкий плед, и создает эффект «высокой моды» без громоздких слоев. Минимум подкладки под ним подчеркнет форму и силуэт.

В этом сезоне уют и стиль идут бок о бок. Искусственный мех, кашемир и тональное слоение — это не только тепло, но и возможность выглядеть дорого и безупречно. Мода зимы 2026 года напоминает, что тепло — это не компромисс с элегантностью, а ее часть.