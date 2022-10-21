Сочные цвета и авторские принты: украинские дизайнеры представили свои коллекции в Лос-Анджелесе

Одиннадцать украинских sustainable брендов приняли участие в совместном показе в Лос-Анджелесе в рамках Vegan Fashion Week, который состоялся под лозунгом "Сочувствия" и показал поддержку украинских дизайнеров. Это стало финальным событием военного сезона UFW International Season SS23.

В California Market Center в Лос-Анджелесе в рамках Инициативы "Support Ukrainian Fashion" Украинская неделя моды представила образы 11 украинских дизайнеров, среди которых Chereshnivska, Dhus, House Martin, Gorohova, Ochis, Oversized, Roussin, Sheezen, Palingenisy, Devohome все бренды cruelty-free и sustainable. Партнерами показа стали Dr. Martens, KVD Beauty, Artis и MOB Beauty.

Ukrainian Fashion Week с благодарностью встретил приглашение партнерства от Vegan Fashion Week. Направление sustainability in fashion не может существовать в одной отдельной стране. К сожалению, негативное влияние на окружающую среду не имеет границ. Только все вместе мы можем преодолеть существующий кризис. Только сотрудничество в вопросе сохранения экологии Земли, только кооперация в этом направлении, а также постоянный обмен опытом могут дать положительные глобальные результаты.

Одной из самых больших проблем в развитии sustainability in fashion является неполное понимание всех аспектов устойчивых практик в создании одежды. Стратегию устойчивого развития следует рассматривать из нескольких аспектов: социального, культурного, экологического и экономического. Как правило, именно социальная и культурная адженды считаются, к сожалению, второстепенными в системе комплексных решений Говоря о sustainable fashion мы не должны забывать, в частности, о заботе о человеке.Мы должны думать о человечности как о приоритете нашей жизни.

Этот сезон Vegan Fashion Week был посвящен именно этому аспекту sustainable fashion. И хотя показ дизайнеров Украины включал много интересных и новых кейсов, все мы почувствовали, что мода сейчас демонстрирует новые приоритеты — солидарность и преданность гуманистическим и демократическим ценностям", — сказала руководитель департамента по работе с дизайнерами Ukrainian Fashion Week Александра Какурина.

Городские власти Лос-Анджелеса наградили VFW Сертификатом признания, отмечая движение за распространение послания сострадания как основы мира во всем мире и подчеркивая связи между людьми, биоразнообразием и нашим влиянием на планету.

В этом сезоне основательница и креативная директор Vegan Fashion Week Эммануэль Риенда представила "golden hour" sustainable показ под естественным освещением в атриуме – в производство этого шоу не было добавлено искусственное освещение, чтобы уменьшить углеродный след события.

Также в течение VFW состоялся шоурум sustainable брендов. Vegan Fashion Week — стартовая площадка для веганской моды и ключевая платформа для важных сообщений. VFW стал маяком надежды на нравственный и экологически чистый образ жизни и катализатором изменений в области моды.

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