Отрезала рукава и шлейф: невеста перешила уникальное шелковое платье своей бабушки

В ателье над переделкой платья работали около 12 месяцев. На тот момент наряду было уже 76 лет.

Любовь к винтажу с каждым годом становится все более заметной, ведь многие из знаменитостей чаще надевают подобные "наряды с историей" на светские мероприятия и красные дорожки. Не исключение и невесты, ведь многие из них отдают предпочтение винтажным платьям купленным в комиссионных магазинах или семейным реликвиям, которые в их семьях передаются из поколения в поколение.

Именно так решила поступить и невеста по имени Кэти Клайнфелтер Брудер, которая надела платье своей бабушки. Шелковое свадебное платье надевали в ее семье несколько поколений женщин и каждая переделывала его в соответствии со своим вкусом и эпохой, в которой жила.

Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

"Родители моей мамы поженились 13 июня 1948 года. Моя бабушка носила самое красивое платье цвета слоновой кости с атласной талией и баской. С тех пор две мои тети надевали это платье, последний раз в 1988 году - она обновила его, заменив атласные рукава на сетку и добавив кружевные детали по всему платью. Когда я обручилась в мае 2023 года, моя тетя любезно предложила мне это платье, и я сказала "да" без колебаний", - написала она в Instagram.

Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Однако надела наряд Кэти не на саму свадьбу, а на репетиционный ужин - rehearsal dinner - это традиционное американское мероприятие, которое является возможностью познакомить друг с другом всех членов семей жениха и невесты и в спокойной, камерной обстановке обсудить предстоящее событие. Репетиционный ужин проводят, как правило, за несколько дней до свадьбы.

"Я не только люблю винтаж, но и всегда дорожила семейными реликвиями, и для меня было большой честью иметь такое значимое платье для моего репетиционного ужина", - сказала невеста.

Платье она решила сделать кардинально другим и обратилась за помощью в ателье. На спине у наряда появился глубокий вырез, а декольте стало квадратным.

Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

"Хотя у меня были некоторые сохраненные идеи, когда я впервые взглянула на платье, я сразу представила себе его трансформацию. Зная, насколько деликатна ткань, я поняла, что могу сделать только несколько изменений, чтобы сохранить его целостность, но этого было достаточно. Элегантно. Неподвластно времени. Воздушно. Материал, цвет и баска на талии были моими любимыми элементами платья. Мы убрали рукава, кружево и бант на пояснице. Вырез был смягчен до квадратного, а спина открыта до овального выреза. Мы укоротили шлейф и использовали эту ткань, чтобы сделать съемную драпировку на шее, которая идеально дополнила образ", - также сказала невеста и добавила, что перешивали платье 12 месяцев.

Бабушка Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Бабушка Кэти Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

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