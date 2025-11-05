Советы для Дюймовочек: 5 стильных лайфгаков от Флоренкс Пью, которые сделают вас визуально выше

Советы для Дюймовочек: 5 стильных лайфгаков от Флоренкс Пью, которые сделают вас зрительно выше / © Associated Press

Актриса Флоренс Пью ростом 164 см — яркий пример того, как маленькие девушки могут выглядеть уверенно, эффектно и даже «выше», чем есть на самом деле. Ее образы — это микс элегантности, дерзости и тонкого ощущения пропорций. Издание Wow Media рассказало о ее модных лайфгаках, которые помогут каждой Дюймовочке выглядеть как из подиума, даже без каблуков на 10 см.

Не бойтесь длинных пальто

Флоренс Пью / © Getty Images

Когда-то модные гуру убеждали, что длинные пальто — табу для невысоких. Но Флоренс разрушает этот миф. Главное — правильный крой и пропорции, например, рукава не должны «утапливать» руки, а разделение пальто — не тянуться по земле. Секрет Пью — монохром. Под длинное пальто она одевает платье и туфли одного оттенка, например, белый total look. Это создает единственную вертикальную линию, которая подчеркивает фигуру.

Совет: если пальто темное, выберите светлую базу под него, например, кремовое платье и бежевые сапоги, и эффект + 5 см гарантирован.

Формируйте «треугольник внимания» на талии

Флоренс Пью / © Associated Press

Еще один трюк Флоренс — создавать А-силуэт с помощью укороченных топов или кофт, застегнутых только до середины. Такой способ «подтягивает» взгляд вверх и подчеркивает линию талии. Это может быть кроп-топ с высокими брюками или просто кардиган, мягко расходящийся от живота вниз.

Совет: если не комфортно обнажать живот, замените кроп-топ на обтягивающий свитер, заправленный в штаны с высокой посадкой. Эффект будет тот же — стройность и акцент на центре фигуры.

Мини платье — ваш лучший друг

Флоренс Пью / © Getty Images

Невысоким девушкам подходит микро или мидиплатье прямого силуэта, которое не обтягивает тело, но открывает ноги. Флоренс выбирает именно такие фасоны и работает на все 100%. Она показывает, что не обязательно носить обжатые миниплатья, чтобы выглядеть привлекательно.

Совет: сочетайте короткое платье с высокими сапогами или черными колготами, так ноги кажутся «бесконечными». Летом добавьте босоножки с тонкими ремешками или лоферы на каблуке.

Слишком длинные джинсы просто подкатите

Флоренс Пью / © Associated Press

Если джинсы закрывают обувь, не торопитесь нести их в ателье. Стиль Флоренс показывает, что легкий подкат и каблуки или платформа творят чудеса. Сочетание белых джинсов с белыми туфлями создает эффект «длинных ног».

Совет: всегда выбирайте высокую посадку, она мгновенно удлиняет силуэт и делает талию визуально уже.

Объем — не враг

Флоренс Пью / © Getty Images

Многие невысокие девушки боятся оверсайза, а зря. Главное — баланс. Пью надевает свободную рубашку поверх широких брюк и добавляет облегающий топ под низ, в результате чего получаем модный, но пропорциональный образ.

Совет: если боитесь «утонуть» в ткани, выберите монохромную гамму, например, бежевый с бежевым или черный total look. Это уменьшает визуальный «шум» и прибавляет рост.

Нет запрещенных вещей, есть только неправильные пропорции. Играйте с длинами, экспериментируйте с силуэтами, ищите собственную гармонию. Быть невысокой — значит иметь возможность выглядеть стройным, изящным и модным.