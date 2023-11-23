Советы модели: как в холода заменить головной убор шарфом

Чем ближе к зиме, тем холоднее становится на улице. Модель Клаудиа Морейра показала пару лайфхаков, как можно использовать шарф, если у вас нет шапки

Вариант первый

Сначала сложите шарф вдоль 2 раза

Уложите шарф на голову так, чтобы один край был короче.

Затем заведите концы за спину и выведите снова вперед в противоположные стороны.

Завяжите спереди на шее, как показала Клаудиа и поправьте.

Вариант второй

Сначала расположите шарф на шее так, чтобы один из краев был короче.

Далее оберните длинный конец вокруг шеи.

После этого просуньте поочередно оба конца внутрь через часть, располагающуюся на шее.

Подтяните края, поправьте узел и поднимите часть шарфа сзади, образовав капюшон.

Такие варианты отлично подойдут вам, если вы не любите шапки или просто забыли ее дома. К тому же шея и голова будут прикрыты от холода, а вы будете выглядеть непревзойденно.