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Советы модели: как в холода заменить головной убор шарфом

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Советы модели: как в холода заменить головной убор шарфом

Как заменить шапку шарфом / Фото: Credits

Чем ближе к зиме, тем холоднее становится на улице. Модель Клаудиа Морейра показала пару лайфхаков, как можно использовать шарф, если у вас нет шапки

Вариант первый

  • Сначала сложите шарф вдоль 2 раза
  • Уложите шарф на голову так, чтобы один край был короче.
  • Затем заведите концы за спину и выведите снова вперед в противоположные стороны.
  • Завяжите спереди на шее, как показала Клаудиа и поправьте.

Вариант второй

  • Сначала расположите шарф на шее так, чтобы один из краев был короче.
  • Далее оберните длинный конец вокруг шеи.
  • После этого просуньте поочередно оба конца внутрь через часть, располагающуюся на шее.
  • Подтяните края, поправьте узел и поднимите часть шарфа сзади, образовав капюшон.

Такие варианты отлично подойдут вам, если вы не любите шапки или просто забыли ее дома. К тому же шея и голова будут прикрыты от холода, а вы будете выглядеть непревзойденно.

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Дата публикации
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