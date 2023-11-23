Советы модели: как в холода заменить головной убор шарфом

Чем ближе к зиме, тем холоднее становится на улице. Модель Клаудиа Морейра показала пару лайфхаков, как можно использовать шарф, если у вас нет шапки
Вариант первый
- Сначала сложите шарф вдоль 2 раза
- Уложите шарф на голову так, чтобы один край был короче.
- Затем заведите концы за спину и выведите снова вперед в противоположные стороны.
- Завяжите спереди на шее, как показала Клаудиа и поправьте.
Вариант второй
- Сначала расположите шарф на шее так, чтобы один из краев был короче.
- Далее оберните длинный конец вокруг шеи.
- После этого просуньте поочередно оба конца внутрь через часть, располагающуюся на шее.
- Подтяните края, поправьте узел и поднимите часть шарфа сзади, образовав капюшон.
Такие варианты отлично подойдут вам, если вы не любите шапки или просто забыли ее дома. К тому же шея и голова будут прикрыты от холода, а вы будете выглядеть непревзойденно.
- Чувствительная кожа: причины и советы по уходу
- Топ-5 способов завязать шарф
- Как носить пальто: мастер-класс от знаменитостей
- Главные тренды зимы 2023-2024: Андре Тан рассказал, чем пополнить свой гардероб