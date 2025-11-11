Реклама

Украинский бренд MINT представил новый дроп, созданный в соавторстве с культурным обозревателем Татьяной Кариковой. Работая над этой коллекцией, Татьяна вдохновлялась Золотым Голливудом и легендарными женщинами той эпохи, которые навсегда оставили свой след не только в истории кино, но и в моде.

В дроп вошло 7 вещей: кейп VIVIENNE, жакет GRACE, брюки MARLENE, юбка-шорты KELLY, блуза INGRID, платье ODRI и бант MONRO.

Каждый айтэм стал современным переосмыслением образов Вивьен Ли, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Грейс Келли, Ингрид Бергман и Мэрилин Монро в их знаковых ролях. Блеск шелка, игривые оборки, драпировки и благородные цвета — каждая деталь коллекции транслирует утонченность и элегантность, неподвластные времени.

Опыт создания этой коллаборации для Татьяны Кариковой стал дебютным. В каждый образ она вложила свои эмоции, любовь к женственности и собственное видение стиля.

«Хотелось передать атмосферу эпохи, когда кино и мода были искусством, а каждая деталь — проявлением внутренней силы и красоты», — поделилась Татьяна.

Эта коллекция о магии женственности, которой полны всеми любимые фильмы «Унесенные ветром», «Завтрак у Тиффани», «Окно во двор» и «Сабрина». Именно они научили нас, что для сияния не нужны софиты — нужно просто верить в себя.