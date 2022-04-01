Созданный во время войны: Андре Тан представил новый бренд одежды

Дизайнер говорит, что философия его нового бренда будет призвана дарить свет даже в самые темные времена.

Украинский дизайнер Андре Тан уже больше месяца активно работает для украинской армии и вместе со своей командой шьет теплую одежду, термобелье и спальные мешки. Теперь, несмотря на войну, Тан рассказал подписчикам в Instagram о создании нового бренда одежды – RDNT.

Дизайнер обещает, что первая коллекция его нового бренда уже совсем скоро выйдет в свет, а заработанные деньги пойдут на поддержку украинской армии.

"Fashion — это слово в нашей стране приобрело другое значение. На самом деле все приобретает другое значение, когда над твоей головой летят ракеты, когда ты засыпаешь и просыпаешься под звуки сирен. Позади остались мечты о весне в изысканных платьях. А что впереди?"

Мы не загадываем. Мы учимся быть в данный момент. Здесь и сейчас. Наслаждайтесь каждой секундой этой удивительной жизни. Мы должны! Ради всех, кто пожертвовал своей жизнью за тебя, за меня, за нас! Именно это мы и вложили в философию бренда RDNT – бренда, родившегося во время войны и призванного дарить свет даже в самые темные времена. Каждый стежок здесь наполнен энергией любви. Ведь любовь всегда побеждает ненависть, а свет – тьму!

Совсем скоро мы покажем миру первую коллекцию RDNT, символизирующую жажду жизни. Кто, как мы не знаем, что есть только сегодня. Есть только сейчас. Мы покажем всему миру, что мы, украинцы, самая сильная, самая смелая нация. Которая стремится и умеет жить несмотря ни на что! Мы сильны! Мы непобедимы! Мы свободны!", – написал дизайнер.

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