Спортивные штаны с трусами за 1190 долларов - это расизм: бренд Balenciaga снова в центре скандала

Спортивные штаны с трусами за 1190 долларов - это расизм: бренд Balenciaga снова в центре скандала

Новинка необычного дизайна Дома моды вызвала волну возмущений в соцсети.

Французский Модный дом Balenciaga вновь оказался в центре скандала. Пользователи соцсети обвинили бренд в расизме из-за спортивных штанов Trompe-L'Oeil с поясом в виде трусов-боксеров, которые торчат из-под брюк. Стоимость новинки составляет 1190 долларов.

Пользователи Сети отметили, что стиль этих брюк – имитация спущенных штанов - похож на стиль темнокожих рэперов 90-х годов.

А в 1980-х годах так ходили темнокожие заключенные в американских тюрьмах. Причиной этого был большой размер одежды, которую им выдавали. Заключенным запрещали надевать ремни, и поэтому, когда они ходили, брюки сползала с бедер

Доцент кафедры африканских исследований в Калифорнийском государственном университете Marquita Gammage отметила, что стиль этих брюк от Balenciaga похож на стиль, который долгое время считали признаком темнокожих преступных сообществ, пишет CNN.

Ученая отметила, что люксовый бренд стремится "извлечь выгоду из чернокожих, которые не могут противостоять систематическому расизму, который криминализирует их и их одежду".

"Дизайнеры используют эту эстетику ради обогащения. Это коммерческое присвоение", — сказала она.

На высказывания Gammage отреагировал директор по маркетингу Balenciaga - Людивин Понт. Он сказал, что дизайнеры Модного дома часто создают одежду, которая состоит из разных элементов гардероба. Это, к примеру, джинсы, совмещенные со спортивными штанами, и рубашка на пуговицах, совмещенная с футболкой. По ее словам, это концепция бренда.

А в соцсети пользователи отмечают, что Модный дом таким образом привлекает внимание к своей продукции. А темнокожих до сих пор критикуют за то, что они выходят в свет в таком виде.

Напомним, ранее Balenciaga выпустил копию клетчатой хозяйственной сумки, которую еще называют рыночным баулом. Модель сумки сине-бело-красного цвета в клетку называется Barbes. Цена за такой аксессуар на официальном сайте бренда составляет 2090 долларов.

Сумка Balenciaga/Скрин

Изготовлена она из телячьей кожи. На передней части сумки изображен логотип люксового бренда. В комплекте к ней идут два съемных ремешка. Внутри есть потайной кармашек на молнии.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

В соцсети пользователи раскритиковали недешевый клетчатый аксессуар.

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