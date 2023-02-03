Стала третьей: невеста вышла замуж в платье бабушки, которое изначально хотела надеть на Хэллоуин

Невесты решают надеть винтажные свадебные платья по многим причинам, например, из-за экономии, ведь часто такой наряд стоит дешевле, друге девушки - из-за осознанного потребления или уникальности платья. Но вот невеста по имени Кейт Тафельски надела винтажный наряд из-за пандемии, ведь в 2021 году, когда она выходила замуж, многие свадебные салоны были закрыты и она не могла полноценно пройтись по ним, чтобы выбрать наряд, который бы ей понравился, примерить его и потрогать.

Поэтому Кейт решила надеть платье, которое у нее уже было, - свадебный наряд своей бабушки, которая вышла замуж в 1961 году. Платье все эти годы хранилось в ее семье, поскольку мать Кейт также испытывали сентиментальные чувства к платью - она надела его на свою свадьбу в 1989 году.

Изначально платье имело пышную юбку, кружевные рукава и лиф, подол платья также был украшен кружевом. Бабушка Кейт дополнила платье простой фатой и гламурной тиарой, а вот ее мать решила изменить дизайн платья и сделать его более соответствующим моде 80-х. Так, у наряда появились пышные рукава, как у роскошного свадебного наряда принцессы Дианы. Образ мама Кейт дополнила многослойной фатой с венком.

Кейт же призналась изданию Insider, что это платье никогда надевать не планировала, потому что оно не соответствует ее стилю. А также ей не нравилось то, как ее мать передала платье. Как-то она даже планировала надеть этот наряд на хэллоуинскую вечеринку, но тогда у платья сломалась молния и ей пришлось надеть другой костюм. Но все же она была поклонницей первоначального вида платья, которое носила ее бабушка, поэтому хотела переделать его, вернув изначальный дизайн. Кейт отнесла платье в ателье, и, к сожалению, швея сказала, что кружевные рукава полезли от старости, поэтому их придется снять. Также ей немного уменьшили юбку, а из ткани, что от нее осталась, сделали вставки на талии, поскольку ее фигура отличалась от фигур ее матери и бабушки.

Когда мама и папа Тафельски впервые увидели ее в этом платье, они были очень счастливы, что она стала третьей в семье невестой, надевшей платье.

"Семья очень важна для нас, и знание того, что я решила включить такую ​​особенную часть семейной истории в день своей свадьбы, сделало их очень счастливыми и, я думаю, гордыми", - сказала невеста, отметив, что надеется, что платье принесет ей удачу и ее брак будет таким же счастливым и долгим, как и у ее родителей.

А что касается ткани с рукавов, которые пришлось снять, девушка решила ее сохранить - Кейт поделила ткань на небольшие кусочки, вставила в рамку и подарила некоторым членам семьи по маминой линии.

После свадьбы платье Кейт Тафельски решила сохранить и, возможно, передать следующим поколениям своей семьи.

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